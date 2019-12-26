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Asus поддержит разработчиков ПО для ROG Phone II

Серия телефонов ROG уже второй год на рынке. (Источник: Marketphones)
Серия телефонов ROG уже второй год на рынке. (Источник: Marketphones)
Это действительно отличная новость для любителей пользовательских прошивок: Asus разрешит разработчикам поучаствовать в создании ПО для ROG Phone II. Производитель сделал это, чтобы раскрыть весь потенциал Android на этом мощном игровом устройстве.
Deirdre O Donnell | 26/12/2019
Android игры планшетофоны телефоны Software

Asus ROG Phone II можно считать вполне успешным вторым поколением линейки ROG Phone. В этом году производитель использовал еще лучшие комплектующие: Snapdragon 855+ и до 12 ГБ оперативной памяти. Кроме того, смартфон хвалили рецензенты: на YouTube-канале Marques Brownlee ему удалось заполучить 3 различных номинации (лучший среди больших смартфонов, лучшая автономность, лучшее второе поколение) в рамках премии MKBHD Smartphone Awards 2019 года.

Тем не менее, есть сферы, в которых этот игровой смартфон второго поколения мог бы быть лучше, и разработка Android – одна из них. Выбор пользовательских прошивок, тем и т.д. для этого устройства в настоящее время достаточно скуден; это может быть связано с адаптированной версией операционной системы, которая используется для поддержки экосистемы аксессуаров, повышающих производительность.

Однако, похоже, что Asus готова обратиться к тем, кто может исправить сложившуюся ситуацию. Для этого производитель отправил образцы этого устройства избранным разработчикам. Компания поступила точно также с ZenFone 6 в прошлом.

Надеемся, что это сотрудничество между Asus и сообществом разработчиков приведет к расширению спектра пользовательских прошивок для данного мобильного игрового устройства. Более того, благодаря наличию бета-версии Android 10 новые сборки могут быть созданы уже на основе на последней версии программного обеспечения.

Источник(и)

XDA

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Deirdre O Donnell, 2019-12-26 (Update: 2019-12-26)

 