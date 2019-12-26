Asus поддержит разработчиков ПО для ROG Phone II
Asus ROG Phone II можно считать вполне успешным вторым поколением линейки ROG Phone. В этом году производитель использовал еще лучшие комплектующие: Snapdragon 855+ и до 12 ГБ оперативной памяти. Кроме того, смартфон хвалили рецензенты: на YouTube-канале Marques Brownlee ему удалось заполучить 3 различных номинации (лучший среди больших смартфонов, лучшая автономность, лучшее второе поколение) в рамках премии MKBHD Smartphone Awards 2019 года.
Тем не менее, есть сферы, в которых этот игровой смартфон второго поколения мог бы быть лучше, и разработка Android – одна из них. Выбор пользовательских прошивок, тем и т.д. для этого устройства в настоящее время достаточно скуден; это может быть связано с адаптированной версией операционной системы, которая используется для поддержки экосистемы аксессуаров, повышающих производительность.
Однако, похоже, что Asus готова обратиться к тем, кто может исправить сложившуюся ситуацию. Для этого производитель отправил образцы этого устройства избранным разработчикам. Компания поступила точно также с ZenFone 6 в прошлом.
Надеемся, что это сотрудничество между Asus и сообществом разработчиков приведет к расширению спектра пользовательских прошивок для данного мобильного игрового устройства. Более того, благодаря наличию бета-версии Android 10 новые сборки могут быть созданы уже на основе на последней версии программного обеспечения.