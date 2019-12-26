Asus поддержит разработчиков ПО для ROG Phone II

Это действительно отличная новость для любителей пользовательских прошивок: Asus разрешит разработчикам поучаствовать в создании ПО для ROG Phone II. Производитель сделал это, чтобы раскрыть весь потенциал Android на этом мощном игровом устройстве.

Asus ROG Phone II можно считать вполне успешным вторым поколением линейки ROG Phone. В этом году производитель использовал еще лучшие комплектующие: Snapdragon 855+ и до 12 ГБ оперативной памяти. Кроме того, смартфон хвалили рецензенты: на YouTube-канале Marques Brownlee ему удалось заполучить 3 различных номинации (лучший среди больших смартфонов, лучшая автономность, лучшее второе поколение) в рамках премии MKBHD Smartphone Awards 2019 года.

Тем не менее, есть сферы, в которых этот игровой смартфон второго поколения мог бы быть лучше, и разработка Android – одна из них. Выбор пользовательских прошивок, тем и т.д. для этого устройства в настоящее время достаточно скуден; это может быть связано с адаптированной версией операционной системы, которая используется для поддержки экосистемы аксессуаров, повышающих производительность.

Однако, похоже, что Asus готова обратиться к тем, кто может исправить сложившуюся ситуацию. Для этого производитель отправил образцы этого устройства избранным разработчикам. Компания поступила точно также с ZenFone 6 в прошлом.

Надеемся, что это сотрудничество между Asus и сообществом разработчиков приведет к расширению спектра пользовательских прошивок для данного мобильного игрового устройства. Более того, благодаря наличию бета-версии Android 10 новые сборки могут быть созданы уже на основе на последней версии программного обеспечения.