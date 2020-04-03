Новый Asus ROG Strix SCAR 17 точно понравится геймерам благодаря Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER и Intel Core i9-10980HK
Asus ROG Strix SCAR 17 (G732) - это настоящая мечта геймеров. Ноутбук не только несет на борту новые видеокарты от Nvidia, среди которых и GeForce RTX 2070 SUPER, но и лучший мобильный процессор Intel - i9-10980HK, который обладает 8 ядрами и 16 потоками.
Существует также вариант Asus ROG Strix SCAR 17 с Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER который обеспечит киберспортсменам конкурентное преимущество в играх. Дисплей ноутбука обладает частотой 300 Гц с временем отклика в 3 мс. В ноутбуке также имеется три слота M.2, два из которых заняты NVMe SSDs в массиве RAID 0 - согласитесь, Asus ROG Strix SCAR 17 хорошо укомплектован.
Дополнительное преимущество игроку обеспечивает ROG Boost, который разгоняет Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER до 1540 Гц при 115 Вт, а GeForce RTX 2080 SUPER - до 1560 МГц при 150 Вт. Топовая конфигурация модели получила систему охлаждения с четырьмя радиаторами и шестью теплотрубками, которая поможет выжать из RTX 2080 SUPER всю мощь.
Если вы опасаетесь, что Asus ROG Strix SCAR 17 будет слишком громоздким, то спешим уточнить, что версия с RTX 2080 SUPER будет всего на 1.5 мм толще стандартного варианта. Что же до дизайна, то у Asus ROG Strix SCAR 17 индивидуальная RGB-подсветка клавиш, а также круговая подсветка с нижней стороны корпуса. Кроме того, ноутбук получил поддержку ROG Keystone 2, который обеспечит мгновенную кастомизацию настроек. "Ноутбук мечты" появится в продаже с ценником от €1899.
Источник(и)
Asus