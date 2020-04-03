Новый Asus ROG Strix SCAR 17 точно понравится геймерам благодаря Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER и Intel Core i9-10980HK

Asus анонсировала новый игровой ноутбук ROG Strix SCAR 17, который будет нести на борту видеокарты Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER/RTX 2080 SUPER и процессоры Intel вплоть до i9-10980HK. Для улучшения производительности предусмотрена функция ROG Boost, а в качестве дисплея может выступать панель с частотой 300 Гц. Цена в Европе стартует с €1899.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Asus ROG Strix SCAR 17 (G732) - это настоящая мечта геймеров. Ноутбук не только несет на борту новые видеокарты от Nvidia, среди которых и GeForce RTX 2070 SUPER, но и лучший мобильный процессор Intel - i9-10980HK, который обладает 8 ядрами и 16 потоками.

Существует также вариант Asus ROG Strix SCAR 17 с Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER который обеспечит киберспортсменам конкурентное преимущество в играх. Дисплей ноутбука обладает частотой 300 Гц с временем отклика в 3 мс. В ноутбуке также имеется три слота M.2, два из которых заняты NVMe SSDs в массиве RAID 0 - согласитесь, Asus ROG Strix SCAR 17 хорошо укомплектован.

Дополнительное преимущество игроку обеспечивает ROG Boost, который разгоняет Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER до 1540 Гц при 115 Вт, а GeForce RTX 2080 SUPER - до 1560 МГц при 150 Вт. Топовая конфигурация модели получила систему охлаждения с четырьмя радиаторами и шестью теплотрубками, которая поможет выжать из RTX 2080 SUPER всю мощь.

Если вы опасаетесь, что Asus ROG Strix SCAR 17 будет слишком громоздким, то спешим уточнить, что версия с RTX 2080 SUPER будет всего на 1.5 мм толще стандартного варианта. Что же до дизайна, то у Asus ROG Strix SCAR 17 индивидуальная RGB-подсветка клавиш, а также круговая подсветка с нижней стороны корпуса. Кроме того, ноутбук получил поддержку ROG Keystone 2, который обеспечит мгновенную кастомизацию настроек. "Ноутбук мечты" появится в продаже с ценником от €1899.