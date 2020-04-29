Asus выбрала RTX 2060 вместо моделей Quadro RTX для новых профессиональных ноутбуков ProArt StudioBook 15 H500 и StudioBook 17 H700
С линейкой моделей ProArt, Asus хочет стремительно ворваться на рынок профессиональных рабочих станций. Однако, текущая линейка StudioBook Pro W получила несколько необычное продолжение в лице новых StudioBook H. Новинки унаследовали от своих предшественников дизайн, но получили потребительскую видеокарту Nvidia GeForce RTX 2060 вместо профессиональной Quadro RTX 5000.
Благодаря переходу на GeForce RTX, производителю удалось существенно снизить ценники моделей. В частности, StudioBook Pro W500 с Quadro RTX оценивался в $4000, в то время как StudioBook H500 стартует с $2000. Таким образом, Asus надеются привлечь дизайнеров и разработчиков цифрового контента, для которых наличие специализированной видеокарты в ноутбуке не обязательно.
Новые модели ProArt StudioBook 15 H500 (15 дюймов) и H700 (17 дюймов) уже продаются на крупных торговых площадках, вроде Amazon, а также на официальном магазине Asus. Главными конкурентами новинок являются Razer Blade Studio и MSI Prestige, а также недавно анонсированный HP ZBook Create.
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Пресс релиз
https://store.asus.com/us/item/202004AM090000001
https://store.asus.com/us/item/202004AM090000002
https://www.amazon.com/dp/B086QZHNTY
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1542208-REG/asus_h700gv_xs76_17_proart_studiobook_17.html?sts=pi&pim=Y
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1542207-REG/asus_h500gv_xs76_15_6_proart_studiobook_15.html?sts=pi&pim=Y