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ASUS скоро обновит тонкие игровые ноутбуки ROG Zephyrus M до процессоров Intel Comet Lake-H

Asus Zephyrus M - один из самых тонких игровых ноутбуков (Изображение: Icecat)
Asus Zephyrus M - один из самых тонких игровых ноутбуков (Изображение: Icecat)
Несмотря на то, что в Asus об этом еще ничего не сообщали, тонкие игровые ноутбуки Zephyrus M скоро перейдут на процессоры Comet Lake-H - такую информацию удалось найти в базе данных каталога Icecat. Скорее всего, в обновленных моделях также будут использоваться улучшенные варианты RTX 2070.
Bogdan Solca | 06/05/2020
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Мобильные процессоры Comet Lake-H от Intel в скором времени появятся и в модели Asus ROG Zephyrus M GU502. Официальной информации от Asus на этот счет пока не поступало, но свежая модель Zephyrus M GU50202W-AZ081T уже засветилась в продуктовом каталоге Icecat.

Из того что указано в открытом каталоге удалось узнать, что Asus оставит тонкий магниевый 18.9-мм корпус весом в 1.9 кг нетронутым. Изменения коснутся начинки: GU50202W-AZ081T будет оснащен шестиядерным процессором Core i7-10750H, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 (до 32 ГБ) и NVMe SSD на 1 ТБ. В качестве видеокарты будет использоваться RTX 2070, но не точно такая же, как в модели прошлого года, а обновленная ее версия, что была анонсирована с линейкой Super-видеокарт.

Среди других характеристик:

  • 15.6-дюймовый 1080p IPS дисплей с тонкими рамками, полным охватомs RGB, частотой обновления 240 Гц и временем отклика в 3 мс GtG
  • Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1
  • ЦАП ESS Sabre
  • Интеллектуальная система охлаждения с модулем самоочистки
  • Nvidia Optimus для лучшей автономности
  • Набор портов: 1x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-A 3.2 Gen 2, 1x Thunderbolt 3, гигабитный Ethernet, HDMI 2.0, аудио разъемы под наушники и микрофон

По поводу цены модели в каталоге Icecat информации нет, но мы подозреваем, что она составит $1500, ведь Текущий GU502 на старте стоил именно столько.

(Изображение: Icecat)
(Изображение: Icecat)
(Изображение: Icecat)
(Изображение: Icecat)

Источник(и)

Icecat

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Bogdan Solca, 2020-05- 6 (Update: 2020-05- 6)
Bogdan Solca
Editor of the original article: Bogdan Solca - News Editor

 