ASUS скоро обновит тонкие игровые ноутбуки ROG Zephyrus M до процессоров Intel Comet Lake-H
Мобильные процессоры Comet Lake-H от Intel в скором времени появятся и в модели Asus ROG Zephyrus M GU502. Официальной информации от Asus на этот счет пока не поступало, но свежая модель Zephyrus M GU50202W-AZ081T уже засветилась в продуктовом каталоге Icecat.
Из того что указано в открытом каталоге удалось узнать, что Asus оставит тонкий магниевый 18.9-мм корпус весом в 1.9 кг нетронутым. Изменения коснутся начинки: GU50202W-AZ081T будет оснащен шестиядерным процессором Core i7-10750H, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 (до 32 ГБ) и NVMe SSD на 1 ТБ. В качестве видеокарты будет использоваться RTX 2070, но не точно такая же, как в модели прошлого года, а обновленная ее версия, что была анонсирована с линейкой Super-видеокарт.
Среди других характеристик:
- 15.6-дюймовый 1080p IPS дисплей с тонкими рамками, полным охватомs RGB, частотой обновления 240 Гц и временем отклика в 3 мс GtG
- Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1
- ЦАП ESS Sabre
- Интеллектуальная система охлаждения с модулем самоочистки
- Nvidia Optimus для лучшей автономности
- Набор портов: 1x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-A 3.2 Gen 2, 1x Thunderbolt 3, гигабитный Ethernet, HDMI 2.0, аудио разъемы под наушники и микрофон
По поводу цены модели в каталоге Icecat информации нет, но мы подозреваем, что она составит $1500, ведь Текущий GU502 на старте стоил именно столько.