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Официально анонсирован скорый выход смартфонов Asus Zenfone 7 и ROG Phone 3

Zenfone 6 обладал сбалансированными характеристиками при ценнике $500 (Изображение: AndroidPit)
Zenfone 6 обладал сбалансированными характеристиками при ценнике $500 (Изображение: AndroidPit)
Фанаты Asus Zenfone - возрадуйтесь! Исполнительный директор Asus Самсон Ху официально подтвердил, что компания намерена выпустить смартфоны Zenfone 7 и ROG Phone 3. Более того, их появление уже совсем не за горами.
Ricci Rox | 22/05/2020
Android ARM 5G бизнес телефоны

Всего неделю назад многие из нас были уверены, что не осталось уже никаких надежд на появление преемника Zenfone 6, который вышел около года назад. Но теперь для всех фанатов Asus у нас есть хорошие новости: компания подтвердила, что скоро выпустит Zenfone 7.

Исполнительный директор Asus Самсон Ху (Hu Samson, Hu Shubin) подтвердил планы по выпуску модели Zenfone 7. Компания собирается выпустить Zenfone 7 вместе с ROG Phone 3 в конце третьего - начале четвертого квартала текущего года. Проще говоря, появление новинок можно ожидать уже в июне или июле.

Мы подозреваем, кто в Asus уже готовы релизные образцы смартфонов, так как ROG Phone 3 недавно был найден в таблице рейтингов Geekbench, а также появился в базе данных WiFI Alliance. На Zenfone 7 мы надеемся больше всего, так как ожидаем, что он предложит премиальные характеристики, но будет заметно дешевле конкурентов. В свою очередь, в Asus большие надежды возлагают на ROG Phone 3, желая достичь 30-50% подъема продаж относительно ROG Phone 2.

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 05 > Официально анонсирован скорый выход смартфонов Asus Zenfone 7 и ROG Phone 3
Ricci Rox, 2020-05-22 (Update: 2020-05-22)
Ricci Rox
Editor of the original article: Ricci Rox - News Editor - @riccirox

 