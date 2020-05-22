Официально анонсирован скорый выход смартфонов Asus Zenfone 7 и ROG Phone 3
Всего неделю назад многие из нас были уверены, что не осталось уже никаких надежд на появление преемника Zenfone 6, который вышел около года назад. Но теперь для всех фанатов Asus у нас есть хорошие новости: компания подтвердила, что скоро выпустит Zenfone 7.
Исполнительный директор Asus Самсон Ху (Hu Samson, Hu Shubin) подтвердил планы по выпуску модели Zenfone 7. Компания собирается выпустить Zenfone 7 вместе с ROG Phone 3 в конце третьего - начале четвертого квартала текущего года. Проще говоря, появление новинок можно ожидать уже в июне или июле.
Мы подозреваем, кто в Asus уже готовы релизные образцы смартфонов, так как ROG Phone 3 недавно был найден в таблице рейтингов Geekbench, а также появился в базе данных WiFI Alliance. На Zenfone 7 мы надеемся больше всего, так как ожидаем, что он предложит премиальные характеристики, но будет заметно дешевле конкурентов. В свою очередь, в Asus большие надежды возлагают на ROG Phone 3, желая достичь 30-50% подъема продаж относительно ROG Phone 2.