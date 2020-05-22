Официально анонсирован скорый выход смартфонов Asus Zenfone 7 и ROG Phone 3

Фанаты Asus Zenfone - возрадуйтесь! Исполнительный директор Asus Самсон Ху официально подтвердил, что компания намерена выпустить смартфоны Zenfone 7 и ROG Phone 3. Более того, их появление уже совсем не за горами.

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Всего неделю назад многие из нас были уверены, что не осталось уже никаких надежд на появление преемника Zenfone 6, который вышел около года назад. Но теперь для всех фанатов Asus у нас есть хорошие новости: компания подтвердила, что скоро выпустит Zenfone 7.

Исполнительный директор Asus Самсон Ху (Hu Samson, Hu Shubin) подтвердил планы по выпуску модели Zenfone 7. Компания собирается выпустить Zenfone 7 вместе с ROG Phone 3 в конце третьего - начале четвертого квартала текущего года. Проще говоря, появление новинок можно ожидать уже в июне или июле.