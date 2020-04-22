Asus обновляет VivoBook 14: процессоры Ryzen 5 4500U, Ryzen 7 4700U и Core i7-1165G7, видеокарта NVIDIA GeForce MX350

По последней информации, в Asus планируют выпускать VivoBook 14 на процессорах AMD Renoir. Такие сведения опубликованы в Twitter-аккаунте @_rogame : утверждается, что VivoBook 14 получит процессоры Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U . Кроме того, у ноутбука будет 8/16 ГБ оперативной памяти LPDDR4-3200, а также SSD от Western Digital на 256 ГБ (или на 512 ГБ от Samsung).

Обновленная модель на Renoir довольно интересна сама по себе, но @_rogame утверждает, что Asus разрабатывает еще и версию на Intel Tiger Lake-U. Скорее всего, речь идет о чипе Core i7-1165G7, парой которому выступит видеокарта Nvidia GeForce MX350 . Более конкретно, речь идет о 25-Вт версии этого ускорителя.

Процессор Core i7-1165G7 будет оснащаться встроенной графикой Intel Gen12 Xe. По поводу производительности Gen12 Xe известно лишь то, что она будет примерно аналогична AMD RX Vega, которая, в свою очередь, способна соревноваться с решениями начального уровня от NVIDIA. Скорее всего у вас возник тот же вопрос что и у нас: зачем тогда вообще сочетать дискретную и встроенную графику с одинаковой производительностью? то же самое спрашивали в комментариях к посту и подписчики @_rogame, но точный ответ станет известен только после выхода соответствующих устройств в продажу.