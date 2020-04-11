Asus ROG Zephyrus G15 c AMD Ryzen 7 4800HS, Nvidia RTX 2060 и 16 ГБ памяти уже доступен для заказа цене $1400
Если протестированный нами недавно 14-дюймовый Zephyrus G14 показался вам слишком маленьким, то 15.6-дюймовая старшая модель вам, вероятно, будет как раз. Amazon уже начал принимать предварительные заказы на Zephyrus G15 GA502IV, а официальный старт продаж запланирован на 13 апреля.
Прежде всего, Zephyrus G15 интересен своим процессором - AMD Ryzen 7 4800HS. Этот восьмиядерный чип стал частью нового 7-нм семейства Renoir, которое призвано составить равную конкуренцию 14-нм Intel Core i9-9880H при меньшем энергопотреблении. Ryzen 9 4900HS оставил очень хорошее впечатление после тестов и от Ryzen 7 4800HS мы ожидаем как минимум того же.
Помимо восьмиядерного процессора, покупатели также платят за качественный 1080p дисплей с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 3 мс и сертификацией Pantone.
В данной конфигурации скорее всего будет отсутствовать подсветка AniMe Matrix, которую компания Asus демонстрировала на CES 2020.
В ближайшие недели Zephyrus G15 заглянет и в нашу тестовую лабораторию - ждите наш подробный обзор. Однако, большинство выводов относительно младшего Zephyrus G14 можно будет применить и к старшей модели, так как они выполнены в одинаковом дизайне и обладают схожими особенностями.