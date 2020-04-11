Asus ROG Zephyrus G15 c AMD Ryzen 7 4800HS, Nvidia RTX 2060 и 16 ГБ памяти уже доступен для заказа цене $1400

За ноутбук с новеньким процессором AMD Renoir придется выложить на несколько сотен долларов больше, чем за обычную игровую модель на GeForce RTX 2060. Asus впервые показал Zephyrus G15 с 35-Вт процессором AMD Ryzen 7 еще на выставке CES 2020, а сейчас новинка наконец доступна для предварительного заказа.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Если протестированный нами недавно 14-дюймовый Zephyrus G14 показался вам слишком маленьким, то 15.6-дюймовая старшая модель вам, вероятно, будет как раз. Amazon уже начал принимать предварительные заказы на Zephyrus G15 GA502IV, а официальный старт продаж запланирован на 13 апреля.

Прежде всего, Zephyrus G15 интересен своим процессором - AMD Ryzen 7 4800HS. Этот восьмиядерный чип стал частью нового 7-нм семейства Renoir, которое призвано составить равную конкуренцию 14-нм Intel Core i9-9880H при меньшем энергопотреблении. Ryzen 9 4900HS оставил очень хорошее впечатление после тестов и от Ryzen 7 4800HS мы ожидаем как минимум того же.

Помимо восьмиядерного процессора, покупатели также платят за качественный 1080p дисплей с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 3 мс и сертификацией Pantone.

В данной конфигурации скорее всего будет отсутствовать подсветка AniMe Matrix, которую компания Asus демонстрировала на CES 2020.

В ближайшие недели Zephyrus G15 заглянет и в нашу тестовую лабораторию - ждите наш подробный обзор. Однако, большинство выводов относительно младшего Zephyrus G14 можно будет применить и к старшей модели, так как они выполнены в одинаковом дизайне и обладают схожими особенностями.