В рейтингах 3DMark и Geekbench появился HP Omen 15 на Ryzen 5 4600H и Ryzen 7 4800H
Последний раз Omen 15 был у нас на обзоре практически год назад и судя по всему с тех пор в HP решили кое-что поменять. Пользователь Twitter @_rogame заметил в рейтингах бенчмарков ноутбук HP OMEM 15-en0xxx с материнской платой HP 8786. С названием "OMEM" явно что-то не так - вряд-ли производитель решил запустить новый игровой бренд. Кроме того, документация из раздела поддержки подтверждает, что 15-en0xxx принадлежит к серии OMEN.
Если верить информации из рейтингов Geekbench, HP собирается оснастить новый ноутбук процессором AMD Ryzen 7 4800H. Во всех списках новинка фигурирует с 8 ГБ ОЗУ, но в 3DMark для 15-en0xxx указывается 16 ГБ ОЗУ. В тех же рейтингах 3DMark можно заметить и версию на Ryzen 5 4600H. @_rogame утверждает, что модель будет предлагаться как минимум с GTX 1660 Ti. Тем не менее, мы не удивимся, если HP будет продавать новинку и в вариантах с более мощными Nvidia RTX.
На примере Zephyrus G14 и его Ryzen 9 4900HS, мы видим, что в этом году с архитектурой Renoir AMD пошла ва-банк. В свою очередь, Ryzen 5 4600H и Ryzen 7 4800H обладают на 10 Вт большим TDP, а значит смогу обеспечить дополнительный прирост производительности.
Источник(и)
Geekbench via @_rogame. HP Support