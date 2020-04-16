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В рейтингах 3DMark и Geekbench появился HP Omen 15 на Ryzen 5 4600H и Ryzen 7 4800H

HP OMEN 15-en0xxx c 45-Вт процессорами Ryzen (Изображение: HP)
HP OMEN 15-en0xxx c 45-Вт процессорами Ryzen (Изображение: HP)
HP решила перевести на 45-Вт процессоры AMD Renoir свою игровую модель OMEN 15. Информация о новинке появилась в рейтингах бенчмарков и документации на сайте производителя: модель 15-en0xxx будет выпускаться в конфигурациях с Ryzen 5 4600H и Ryzen 7 4800H. Скорее всего ноутбук будет предлагаться с самыми разными видеокартами NVIDIA, но на данный момент подтверждена только версия с GTX 1660 Ti.
Alex Alderson | 16/04/2020
AMD Ryzen (Zen) Geforce игры ноутбуки

Последний раз Omen 15 был у нас на обзоре практически год назад и судя по всему с тех пор в HP решили кое-что поменять. Пользователь Twitter @_rogame заметил в рейтингах бенчмарков ноутбук HP OMEM 15-en0xxx с материнской платой HP 8786. С названием "OMEM" явно что-то не так - вряд-ли производитель решил запустить новый игровой бренд. Кроме того, документация из раздела поддержки подтверждает, что 15-en0xxx принадлежит к серии OMEN.

Если верить информации из рейтингов Geekbench, HP собирается оснастить новый ноутбук процессором AMD Ryzen 7 4800H. Во всех списках новинка фигурирует с 8 ГБ ОЗУ, но в 3DMark для 15-en0xxx указывается 16 ГБ ОЗУ. В тех же рейтингах 3DMark можно заметить и версию на Ryzen 5 4600H. @_rogame утверждает, что модель будет предлагаться как минимум с GTX 1660 Ti. Тем не менее, мы не удивимся, если HP будет продавать новинку и в вариантах с более мощными Nvidia RTX.

На примере Zephyrus G14 и его Ryzen 9 4900HS, мы видим, что в этом году с архитектурой Renoir AMD пошла ва-банк. В свою очередь, Ryzen 5 4600H и Ryzen 7 4800H обладают на 10 Вт большим TDP, а значит смогу обеспечить дополнительный прирост производительности.

(Изображение: 3DMark, @_rogame)
(Изображение: Geekbench, @_rogame)

Источник(и)

Geekbench via @_rogame. HP Support

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Alex Alderson, 2020-04-16 (Update: 2020-04-16)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 