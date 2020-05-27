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Корпоративные трансформируемые ноутбуки HP Elitebook x360 1030 G7/x360 1040 G7 получили обновленную клавиатуру, процессоры Intel Comet Lake-U, OLED дисплеи и поддержку 5G

HP Elitebook x360 1030 G7 (Изображение: HP)
HP Elitebook x360 1030 G7 (Изображение: HP)
HP обновила линейку трансформеров Elitebook x360 до процессоров Intel 10 поколения Comet Lake-U, добавив по ходу дела поддержку 5G и OLED дисплеи. Кроме того, у Elitebook x360 теперь новая клавиатура, более тонкий корпус и множество доступных конфигураций с vPro и стандартными процессорами.
Vaidyanathan Subramaniam | 27/05/2020
бизнес трансформеры Comet Lake ноутбуки Ultrabook

Помимо рабочих станций ZBook Firefly, компания HP также представила обновленные трансформируемые корпоративные ноутбуки Elitebook x360, которые в этом году изменились как внутренне, так и внешне. HP Elitebook x360 1030 G7 и x360 1040 G7 нацелены на профессионалов, которым нужна гибкость и производительность и обладают поддержкой 5G. Кроме того, Elitebook x360 2020 года выпуска получили новую клавиатуру и более тонкие/легкие корпуса.

Elitebook x360 1030 G7 и 1040 G7 перешли на процессоры Intel 10 поколения семейства Comet Lake-U (стандартные и vPro чипы). Если быть точнее, то для новинок доступны все процессоры от Core i5-10210U до Core i7-10810U. Конфигурации с дискретными видеокартами не предусмотрены, потому для обработки мультимедийного контента и игр эти модели не подходят. Минимальный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ (DDR4-2933), но она распаяна на материнской плате и не поддается замене. Объем накопителя Elitebook x360 варьируется от 128 ГБ до 2 ТБ, предусмотрены также SSD Intel Optane. 

Elitebook x360 обладают поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5, и даже 5G или 4G LTE WWAN (как опция, используются модули Snapdragon X55 и Intel XMM 7360 LTE соответственно). Набор портов включает два Thunderbolt 3, два USB 3.1 Gen1 Type-A, аудио разъем и HDMI 1.4. 

Отличаются Elitebook x360 1030 G7 и x360 1040 G7 диагональю дисплея. Напомним, что прошлогодний Elitebook x360 был "единственным в мире" ноутбуком с дисплеем яркостью 1000 нит. Новый x360 1030 G7 продолжает традицию: 13.3-дюймовый сенсорный FHD IPS дисплей обладает яркостью 1000 нит и устанавливается по умолчанию; в качестве алтернативы доступны варианты на 400 нит (FHD IPS) и 550 нит (UHD HDR400 IPS) и даже 400 нит OLED (UHD). Elitebook x360 1040 G7 предлагает все то же самое, но в 14-дюймовом формате, с тем лишь исключением, что для него OLED-панель недоступна. Кроме того, оба ноутбука поддерживают ввод при помощи стилуса HP Rechargeable Active Pen G3, который можно купить отдельно.

По стандарту для обеих моделей Elitebook x360 предусмотрена 4-ячеечная батарея на 54 Вт⋅ч; в то же время, отдельно для x360 1040 G7 доступна 4-ячеечная батарея на 78.5 Вт⋅ч 

В продаже Elitebook x360 1030 G7 и 1040 G7 появятся в июле, цены пока-что не известны.

HP Elitebook x360 1030 G7 (Изображение: HP)
HP Elitebook x360 1030 G7 (Изображение: HP)
HP Elitebook x360 G7 получил новую клавиатуру (Изображение: HP)
HP Elitebook x360 G7 получил новую клавиатуру (Изображение: HP)
HP Elitebook x360 1030 G7, левая сторона (Изображение: HP)
HP Elitebook x360 1030 G7, левая сторона (Изображение: HP)
HP Elitebook x360 1030 G7, правая сторона (Изображение: HP)
HP Elitebook x360 1030 G7, правая сторона (Изображение: HP)
Характеристики HP Elitebook x360 1030 G7 (Изображение: HP)
Характеристики HP Elitebook x360 1030 G7 (Изображение: HP)
Характеристики HP Elitebook x360 1040 G7 (Изображение: HP)
Характеристики HP Elitebook x360 1040 G7 (Изображение: HP)

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Пресс-релиз HP

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Vaidyanathan Subramaniam, 2020-05-27 (Update: 2020-05-27)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - News Editor

 