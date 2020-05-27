Корпоративные трансформируемые ноутбуки HP Elitebook x360 1030 G7/x360 1040 G7 получили обновленную клавиатуру, процессоры Intel Comet Lake-U, OLED дисплеи и поддержку 5G

HP обновила линейку трансформеров Elitebook x360 до процессоров Intel 10 поколения Comet Lake-U, добавив по ходу дела поддержку 5G и OLED дисплеи. Кроме того, у Elitebook x360 теперь новая клавиатура, более тонкий корпус и множество доступных конфигураций с vPro и стандартными процессорами.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , Opinion / Kommentar , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Помимо рабочих станций ZBook Firefly, компания HP также представила обновленные трансформируемые корпоративные ноутбуки Elitebook x360, которые в этом году изменились как внутренне, так и внешне. HP Elitebook x360 1030 G7 и x360 1040 G7 нацелены на профессионалов, которым нужна гибкость и производительность и обладают поддержкой 5G. Кроме того, Elitebook x360 2020 года выпуска получили новую клавиатуру и более тонкие/легкие корпуса.

Elitebook x360 1030 G7 и 1040 G7 перешли на процессоры Intel 10 поколения семейства Comet Lake-U (стандартные и vPro чипы). Если быть точнее, то для новинок доступны все процессоры от Core i5-10210U до Core i7-10810U. Конфигурации с дискретными видеокартами не предусмотрены, потому для обработки мультимедийного контента и игр эти модели не подходят. Минимальный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ (DDR4-2933), но она распаяна на материнской плате и не поддается замене. Объем накопителя Elitebook x360 варьируется от 128 ГБ до 2 ТБ, предусмотрены также SSD Intel Optane.

Elitebook x360 обладают поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5, и даже 5G или 4G LTE WWAN (как опция, используются модули Snapdragon X55 и Intel XMM 7360 LTE соответственно). Набор портов включает два Thunderbolt 3, два USB 3.1 Gen1 Type-A, аудио разъем и HDMI 1.4.

Отличаются Elitebook x360 1030 G7 и x360 1040 G7 диагональю дисплея. Напомним, что прошлогодний Elitebook x360 был "единственным в мире" ноутбуком с дисплеем яркостью 1000 нит. Новый x360 1030 G7 продолжает традицию: 13.3-дюймовый сенсорный FHD IPS дисплей обладает яркостью 1000 нит и устанавливается по умолчанию; в качестве алтернативы доступны варианты на 400 нит (FHD IPS) и 550 нит (UHD HDR400 IPS) и даже 400 нит OLED (UHD). Elitebook x360 1040 G7 предлагает все то же самое, но в 14-дюймовом формате, с тем лишь исключением, что для него OLED-панель недоступна. Кроме того, оба ноутбука поддерживают ввод при помощи стилуса HP Rechargeable Active Pen G3, который можно купить отдельно.

По стандарту для обеих моделей Elitebook x360 предусмотрена 4-ячеечная батарея на 54 Вт⋅ч; в то же время, отдельно для x360 1040 G7 доступна 4-ячеечная батарея на 78.5 Вт⋅ч.

В продаже Elitebook x360 1030 G7 и 1040 G7 появятся в июле, цены пока-что не известны.