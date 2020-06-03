Pavilion Gaming 16 - новый 16-дюймовый бюджетный игровой ноутбук
Компания HP дополнила линейку Pavilion Gaming новой моделью - Pavilion Gaming 16. Новинка выделяется на фоне прочих решений подобного плана тем, что обладает дисплеем с диагональю 16.1 дюйм.
По дизайну Pavilion Gaming 16 будет практически идентичен существующим Pavilion Gaming 15 и Pavilion Gaming 17: клавиши с зеленой обводкой, угловатый корпус со скошенными краями и матовое покрытие. При этом, порты у новинки размещены по другому, а размеры чуть больше, чем у Pavilion Gaming 15 (2.36 x 36 x 26.2 см против 2.33 x 35.9 x 25.6 см), так как понадобилось вместить 16.1-дюймовый дисплей.
В состав аппаратной начинки ноутбука войдут процессоры 10 поколения Intel Comet Lake-H Core i5-10300H и Core i7-10750H, а также видеокарты Nvidia вплоть до GeForce RTX 2060 Max-Q. Емкость батареи по-прежнему составляет 52.5 Вт⋅ч.
Продажи Pavilion Gaming 16 начнутся до конца текущего месяца по цене от $800.
Источник(и)
HP