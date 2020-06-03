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Pavilion Gaming 16 - новый 16-дюймовый бюджетный игровой ноутбук

Необычный 16-дюймовый игровой ноутбук с доступной ценой (Изображение: HP)
Необычный 16-дюймовый игровой ноутбук с доступной ценой (Изображение: HP)
Это не первый в мире 16-дюймовый игровой ноутбук, но таких моделей по-прежнему очень мало, а новинка от HP выгодно выделяется доступной ценой. В продаже HP Pavilion Gaming 16 появится в июне по цене от $799.
Allen Ngo, 🇺🇸
Comet Lake ноутбуки игры Geforce

Компания HP дополнила линейку Pavilion Gaming новой моделью - Pavilion Gaming 16. Новинка выделяется на фоне прочих решений подобного плана тем, что обладает дисплеем с диагональю 16.1 дюйм.

По дизайну Pavilion Gaming 16 будет практически идентичен существующим Pavilion Gaming 15 и Pavilion Gaming 17: клавиши с зеленой обводкой, угловатый корпус со скошенными краями и матовое покрытие. При этом, порты у новинки размещены по другому, а размеры чуть больше, чем у Pavilion Gaming 15 (2.36 x 36 x 26.2 см против 2.33 x 35.9 x 25.6 см), так как понадобилось вместить 16.1-дюймовый дисплей.

В состав аппаратной начинки ноутбука войдут процессоры 10 поколения Intel Comet Lake-H Core i5-10300H и Core i7-10750H, а также видеокарты Nvidia вплоть до GeForce RTX 2060 Max-Q. Емкость батареи по-прежнему составляет 52.5 Вт⋅ч.

Продажи Pavilion Gaming 16 начнутся до конца текущего месяца по цене от $800.

Характеристики HP Pavilion Gaming 16-a0032dx
Характеристики HP Pavilion Gaming 16-a0032dx
Характеристики HP Pavilion Gaming 16-a0075cl
Характеристики HP Pavilion Gaming 16-a0075cl

Источник(и)

HP

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Allen Ngo, 2020-06- 3 (Update: 2020-06- 3)
Allen Ngo
Editor of the original article: Allen Ngo - US Editor in Chief

 