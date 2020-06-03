Pavilion Gaming 16 - новый 16-дюймовый бюджетный игровой ноутбук

Это не первый в мире 16-дюймовый игровой ноутбук, но таких моделей по-прежнему очень мало, а новинка от HP выгодно выделяется доступной ценой. В продаже HP Pavilion Gaming 16 появится в июне по цене от $799.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , Opinion / Kommentar , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Компания HP дополнила линейку Pavilion Gaming новой моделью - Pavilion Gaming 16. Новинка выделяется на фоне прочих решений подобного плана тем, что обладает дисплеем с диагональю 16.1 дюйм.

По дизайну Pavilion Gaming 16 будет практически идентичен существующим Pavilion Gaming 15 и Pavilion Gaming 17: клавиши с зеленой обводкой, угловатый корпус со скошенными краями и матовое покрытие. При этом, порты у новинки размещены по другому, а размеры чуть больше, чем у Pavilion Gaming 15 (2.36 x 36 x 26.2 см против 2.33 x 35.9 x 25.6 см), так как понадобилось вместить 16.1-дюймовый дисплей.

В состав аппаратной начинки ноутбука войдут процессоры 10 поколения Intel Comet Lake-H Core i5-10300H и Core i7-10750H, а также видеокарты Nvidia вплоть до GeForce RTX 2060 Max-Q. Емкость батареи по-прежнему составляет 52.5 Вт⋅ч.

Продажи Pavilion Gaming 16 начнутся до конца текущего месяца по цене от $800.