HP Omen 15 2020 - это крупнейший апгрейд в серии: специальные ИК-датчики, а также процессоры Intel 10 поколения или 7-нм AMD Renoir на выбор
Еще в апреле мы писали о том, что в HP планируют обновить 15-дюймовый Omen 15 до процессоров Intel Comet Lake-H и AMD Renoir-H и вот, новая модель наконец анонсирована официально. Корпус был переработан с нуля чтобы лучше конкурировать с прочими тонкими и легкими игровыми ноутбуками. Решение верное, так как прошлогодняя модель была слишком громоздкой.
Ниже в табличке мы привели сравнение характеристик моделей 2019 и 2020 года выпуска. Среди наиболее существенных изменений у Omen 15 новая система охлаждения: вентиляторы на 25% больше, радиаторы на 16% шире, а воздушный поток на 62% больше.
Напомним, Omen 15 относится к категории игровых ноутбуков среднего уровня, в то время как серия Pavilion Gaming является бюджетной. Соответственно, не стоит ждать появления новинки в конфигурациях с Core i9 и GeForce RTX 2080 - скорее всего такие компоненты зарезервированы для 17-дюймового Omen 17 2020. Пользователям будут доступны процессоры Core i7-10750H и Ryzen 7 4800H в паре с видеокартой Nvidia RTX 2070 Max-Q, которых будет вполне достаточно для запуска всех современных игр на высоких настройках.
Модель уже доступна для покупки, а стартовая цена для версий на Intel и AMD одинаковая - $999.
|HP Omen 15 2019
|HP Omen 15 2020
|Процессор
|Core i5-9300H
Core i7-9750H
|Core i5-10300H
Core i7-10750H
Ryzen 7 4800H
|Видеокарта
|До GeForce RTX 2070 Max-Q
|До GeForce RTX 2070 Max-Q
|Дисплей
|До 1080p 144 Гц
|OLED, UHD, 120 Гц, FHD 300 Гц
|ОЗУ
|До 32 ГБ DDR4-2666
|До 32 ГБ DDR4-2933
|Wi-Fi
|Intel 9560
|Intel AX201
|Порты
3x USB Type-A
|3x USB Type-A
Комбинированный аудио разъем
HDMI 2.0a
Mini-DisplayPort
USB Type-C с DisplayPort 1.4
RJ-45
Картридер
|Батарея
|70 Вт⋅ч
|70.9 Вт⋅ч
|Размеры
|24.8 x 359.9 x 262.8 мм
|22.6 x 357.8 x 228.6 сс
|Вес
|2.38 кг
|2.47 кг