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HP Omen 15 2020 - это крупнейший апгрейд в серии: специальные ИК-датчики, а также процессоры Intel 10 поколения или 7-нм AMD Renoir на выбор

HP Omen 15 получил серьезный редизайн (Изображение: HP)
HP Omen 15 получил серьезный редизайн (Изображение: HP)
В HP говорят, что новые датчики позволят добиться снижения нагрева и шума, а также улучшенной производительности.
Allen Ngo | 02/06/2020
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Еще в апреле мы писали о том, что в HP планируют обновить 15-дюймовый Omen 15 до процессоров Intel Comet Lake-H и AMD Renoir-H и вот, новая модель наконец анонсирована официально. Корпус был переработан с нуля чтобы лучше конкурировать с прочими тонкими и легкими игровыми ноутбуками. Решение верное, так как прошлогодняя модель была слишком громоздкой.

Ниже в табличке мы привели сравнение характеристик моделей 2019 и 2020 года выпуска. Среди наиболее существенных изменений у Omen 15 новая система охлаждения: вентиляторы на 25% больше, радиаторы на 16% шире, а воздушный поток на 62% больше.

Напомним, Omen 15 относится к категории игровых ноутбуков среднего уровня, в то время как серия Pavilion Gaming является бюджетной. Соответственно, не стоит ждать появления новинки в конфигурациях с Core i9 и GeForce RTX 2080 - скорее всего такие компоненты зарезервированы для 17-дюймового Omen 17 2020. Пользователям будут доступны процессоры Core i7-10750H и Ryzen 7 4800H в паре с видеокартой Nvidia RTX 2070 Max-Q, которых будет вполне достаточно для запуска всех современных игр на высоких настройках.

Модель уже доступна для покупки, а стартовая цена для версий на Intel и AMD одинаковая - $999.

HP Omen 15 2019 HP Omen 15 2020 
ПроцессорCore i5-9300H
Core i7-9750H		Core i5-10300H
Core i7-10750H
Ryzen 7 4800H
ВидеокартаДо GeForce RTX 2070 Max-QДо GeForce RTX 2070 Max-Q
ДисплейДо 1080p 144 ГцOLED, UHD, 120 Гц, FHD 300 Гц 

ОЗУДо 32 ГБ DDR4-2666До 32 ГБ DDR4-2933
Wi-FiIntel 9560Intel AX201
Порты

3x USB Type-A
Микрофонный вход
Выход на наушники
HDMI
Mini-DisplayPort
USB Type-C
RJ-45
Kensington
Картридер

3x USB Type-A
Комбинированный аудио разъем
HDMI 2.0a
Mini-DisplayPort
USB Type-C с DisplayPort 1.4
RJ-45
Картридер
Батарея70 Вт⋅ч70.9 Вт⋅ч
Размеры24.8 x 359.9 x 262.8 мм22.6 x 357.8 x 228.6 сс
Вес2.38 кг2.47 кг
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Allen Ngo, 2020-06- 2 (Update: 2020-06- 2)
Allen Ngo
Editor of the original article: Allen Ngo - US Editor in Chief

 