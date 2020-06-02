HP Omen 15 2020 - это крупнейший апгрейд в серии: специальные ИК-датчики, а также процессоры Intel 10 поколения или 7-нм AMD Renoir на выбор

В HP говорят, что новые датчики позволят добиться снижения нагрева и шума, а также улучшенной производительности.

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Еще в апреле мы писали о том, что в HP планируют обновить 15-дюймовый Omen 15 до процессоров Intel Comet Lake-H и AMD Renoir-H и вот, новая модель наконец анонсирована официально. Корпус был переработан с нуля чтобы лучше конкурировать с прочими тонкими и легкими игровыми ноутбуками. Решение верное, так как прошлогодняя модель была слишком громоздкой.

Ниже в табличке мы привели сравнение характеристик моделей 2019 и 2020 года выпуска. Среди наиболее существенных изменений у Omen 15 новая система охлаждения: вентиляторы на 25% больше, радиаторы на 16% шире, а воздушный поток на 62% больше.

Напомним, Omen 15 относится к категории игровых ноутбуков среднего уровня, в то время как серия Pavilion Gaming является бюджетной. Соответственно, не стоит ждать появления новинки в конфигурациях с Core i9 и GeForce RTX 2080 - скорее всего такие компоненты зарезервированы для 17-дюймового Omen 17 2020. Пользователям будут доступны процессоры Core i7-10750H и Ryzen 7 4800H в паре с видеокартой Nvidia RTX 2070 Max-Q, которых будет вполне достаточно для запуска всех современных игр на высоких настройках.

Модель уже доступна для покупки, а стартовая цена для версий на Intel и AMD одинаковая - $999.