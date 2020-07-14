Необычный 16-дюймовый игровой ноутбук HP Pavilion Gaming уже в продаже
Анонсированный не так давно бюджетный игровой ноутбук Pavilion Gaming вышел в продажу вместе с обновленной линейкой моделей Omen от HP. На фоне прочих доступных игровых решений, новинка выделяется необычной диагональю дисплея в 16.1-дюйм - как мы с вами знаем, у большинства ноутбуков диагональ либо 15.6, либо 17.3 дюйма.
Как бы там ни было, новинка получила следующие характеристики:
- Процессор Core i7-10750H
- 16.1-дюймовый 144-Гц матовый IPS дисплей (яркость 300 нит, разрешение 1080p)
- Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q c 6 ГБ видеопамяти GDDR5
- 16 ГБ ОЗУ
- SSD на 512 ГБ SSD и 32-ГБ накопитель Optane
- Размеры 37 x 26.2 x 2.3 см
- Вес 2.34 кг
Ценник в $1000 можно считать честным, так как прочие ноутбуки с Core i7 и GTX 1660 Ti обычно продаются за ту же цену. Таким образом, на фоне аналогичных моделей HP выделяется за счет большей диагонали и частоты обновления дисплея.
От себя добавим, что заинтересованным покупателям стоит помнить о характерной для серии Pavilion сложности разборки корпуса - это затруднит апгрейд и обслуживание системы в будущем. К примеру, даже для банальной замены оперативной памяти или SSD, тут придется снимать поддон, что не так-то просто сделать (по опыту наших обзоров). Конечно, новый Pavilion Gaming 16 мы еще не тестировали и говорить с уверенностью сможем только после полного обзора.