Необычный 16-дюймовый игровой ноутбук HP Pavilion Gaming уже в продаже

Если 15-дюймовые ноутбуки вам кажутся слишком маленькими, а 17-дюймовые уже большими, то редкая диагональ 16.1 дюйм может стать идеальным вариантом. На этот раз выпустить модель с подобным экраном решилась HP: новый Pavilion Gaming 16 обладает довольно привлекательным ценником.

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Анонсированный не так давно бюджетный игровой ноутбук Pavilion Gaming вышел в продажу вместе с обновленной линейкой моделей Omen от HP. На фоне прочих доступных игровых решений, новинка выделяется необычной диагональю дисплея в 16.1-дюйм - как мы с вами знаем, у большинства ноутбуков диагональ либо 15.6, либо 17.3 дюйма.

Как бы там ни было, новинка получила следующие характеристики:

Процессор Core i7-10750H

16.1-дюймовый 144-Гц матовый IPS дисплей (яркость 300 нит, разрешение 1080p)

Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q c 6 ГБ видеопамяти GDDR5

16 ГБ ОЗУ

SSD на 512 ГБ SSD и 32-ГБ накопитель Optane

Размеры 37 x 26.2 x 2.3 см

Вес 2.34 кг

Ценник в $1000 можно считать честным, так как прочие ноутбуки с Core i7 и GTX 1660 Ti обычно продаются за ту же цену. Таким образом, на фоне аналогичных моделей HP выделяется за счет большей диагонали и частоты обновления дисплея.

От себя добавим, что заинтересованным покупателям стоит помнить о характерной для серии Pavilion сложности разборки корпуса - это затруднит апгрейд и обслуживание системы в будущем. К примеру, даже для банальной замены оперативной памяти или SSD, тут придется снимать поддон, что не так-то просто сделать (по опыту наших обзоров). Конечно, новый Pavilion Gaming 16 мы еще не тестировали и говорить с уверенностью сможем только после полного обзора.