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Необычный 16-дюймовый игровой ноутбук HP Pavilion Gaming уже в продаже

16-дюймовый HP Pavilion Gaming получил Core i7, GTX 1660 Ti и 144-Гц дисплей (Изображение: HP)
16-дюймовый HP Pavilion Gaming получил Core i7, GTX 1660 Ti и 144-Гц дисплей (Изображение: HP)
Если 15-дюймовые ноутбуки вам кажутся слишком маленькими, а 17-дюймовые уже большими, то редкая диагональ 16.1 дюйм может стать идеальным вариантом. На этот раз выпустить модель с подобным экраном решилась HP: новый Pavilion Gaming 16 обладает довольно привлекательным ценником.
Allen Ngo,
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Анонсированный не так давно бюджетный игровой ноутбук Pavilion Gaming вышел в продажу вместе с обновленной линейкой моделей Omen от HP. На фоне прочих доступных игровых решений, новинка выделяется необычной диагональю дисплея в 16.1-дюйм - как мы с вами знаем, у большинства ноутбуков диагональ либо 15.6, либо 17.3 дюйма.

Как бы там ни было, новинка получила следующие характеристики:

  • Процессор Core i7-10750H
  • 16.1-дюймовый 144-Гц матовый IPS дисплей (яркость 300 нит, разрешение 1080p)
  • Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q c 6 ГБ видеопамяти GDDR5
  • 16 ГБ ОЗУ
  • SSD на 512 ГБ SSD и 32-ГБ накопитель Optane
  • Размеры 37 x 26.2 x 2.3 см
  • Вес 2.34 кг

Ценник в $1000 можно считать честным, так как прочие ноутбуки с Core i7 и GTX 1660 Ti обычно продаются за ту же цену. Таким образом, на фоне аналогичных моделей HP выделяется за счет большей диагонали и частоты обновления дисплея.

От себя добавим, что заинтересованным покупателям стоит помнить о характерной для серии Pavilion сложности разборки корпуса - это затруднит апгрейд и обслуживание системы в будущем. К примеру, даже для банальной замены оперативной памяти или SSD, тут придется снимать поддон, что не так-то просто сделать (по опыту наших обзоров). Конечно, новый Pavilion Gaming 16 мы еще не тестировали и говорить с уверенностью сможем только после полного обзора.

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Allen Ngo, 2020-07-14 (Update: 2020-07-14)
Allen Ngo
Editor of the original article: Allen Ngo - US Editor in Chief

 