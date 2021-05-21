Обновленные игровые ноутбуки HP Omen 16/17 получили процессоры Intel Tiger Lake-H, видеокарты Nvidia RTX 3000 и 165-Гц дисплеи

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HP представила обновленные игровые ноутбуки серии Omen, которые получили свежие процессоры и видеокарты. Новые Omen 16 и Omen 17 теперь работают но новейших чипах Tiger Lake-H45, но Omen 16 также доступен в конфигурации с AMD Cezanne. Стоимость 16-дюймовой модели стартует с отметки $1049, а продажи стартуют в июне 2021; Omen 17 будет стоить от $1369 и в продаже ориентировочно появится в то же время, что и младшая модель.

Среди характеристик обновленных моделей значится 165-Гц IPS дисплей со 100% охватом sRGB. Оба ноутбука получили поддержку ОЗУ DDR4-3200 (до 32 ГБ по заводу), а также 2 слота для PCIe Gen 4 NVMe SSD (две штуки по 1 ТБ в старших конфигурациях) с поддержкой RAID 0 массивов. Производитель максимально упростил процедуру замены накопителя и оперативной памяти, а также добавил поддержку модулей Intel Optane. HP Omen 16 и Omen 17 поддерживают Wi-Fi 6E и имеют порты Thunderbolt 4.0 (только в конфигурациях на базе Intel).

HP Omen 17 доступен в конфигурациях с процессорами Intel вплоть до Core i9-11900H и 165-Вт Nvidia GeForce RTX 3080 (16 ГБ). Чтобы вместить столь мощное железо в корпус ноутбука, HP пришлось улучшить систему охлаждения - по сравнению с предыдущей версией она способна удерживать нагрев на 5 градусов Цельсия ниже. Ноутбук также получил механическую клавиатуру с оптическими переключателями - правда, ее производитель не указывается.

В случае HP Omen 16 пользователям доступен выбор между Core i7-11800H и AMD Ryzen 9 5900HX. В качестве видеокарты доступны современные модели Nvidia вплоть до GeForce RTX 3070 (8 ГБ). HP также упоминает "видеокарты AMD на базе архитектуры RDNA 2", а значит Omen 16 в будущем будет доступен также с еще не представленными видеокартами RX 6000.