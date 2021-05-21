Notebookcheck
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
 
 
 
 

Обновленные игровые ноутбуки HP Omen 16/17 получили процессоры Intel Tiger Lake-H, видеокарты Nvidia RTX 3000 и 165-Гц дисплеи

Представлены обновленные ноутбуки HP Omen 17 и HP Omen 16 (Изображение: HP)
Представлены обновленные ноутбуки HP Omen 17 и HP Omen 16 (Изображение: HP)
HP обновила игровые модели Omen 16 и Omen 17. Теперь ноутбуки доступны с процессорами Intel Tiger Lake-H вплоть до Core i9-11900H, видеокартами Nvidia вплоть до GeForce RTX 3080
Anil Ganti, 🇺🇸 🇫🇷 ...
игры и всё связанное с ними свежие релизы ноутбуки Tiger Lake Cezanne (Zen 3) видеокарты GeForce
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

HP представила обновленные игровые ноутбуки серии Omen, которые получили свежие процессоры и видеокарты. Новые Omen 16 и Omen 17 теперь работают но новейших чипах Tiger Lake-H45, но Omen 16 также доступен в конфигурации с AMD Cezanne. Стоимость 16-дюймовой модели стартует с отметки $1049, а продажи стартуют в июне 2021; Omen 17 будет стоить от $1369 и в продаже ориентировочно появится в то же время, что и младшая модель.

Среди характеристик обновленных моделей значится 165-Гц IPS дисплей со 100% охватом sRGB. Оба ноутбука получили поддержку ОЗУ DDR4-3200 (до 32 ГБ по заводу), а также 2 слота для PCIe Gen 4 NVMe SSD (две штуки по 1 ТБ в старших конфигурациях) с поддержкой RAID 0 массивов. Производитель максимально упростил процедуру замены накопителя и оперативной памяти, а также добавил поддержку модулей Intel Optane. HP Omen 16 и Omen 17 поддерживают Wi-Fi 6E и имеют порты Thunderbolt 4.0 (только в конфигурациях на базе Intel).

HP Omen 17 доступен в конфигурациях с процессорами Intel вплоть до Core i9-11900H и 165-Вт Nvidia GeForce RTX 3080 (16 ГБ). Чтобы вместить столь мощное железо в корпус ноутбука, HP пришлось улучшить систему охлаждения - по сравнению с предыдущей версией она способна удерживать нагрев на 5 градусов Цельсия ниже. Ноутбук также получил механическую клавиатуру с оптическими переключателями - правда, ее производитель не указывается.

В случае HP Omen 16 пользователям доступен выбор между Core i7-11800H и AMD Ryzen 9 5900HX. В качестве видеокарты доступны современные модели Nvidia вплоть до GeForce RTX 3070 (8 ГБ). HP также упоминает "видеокарты AMD на базе архитектуры RDNA 2", а значит Omen 16 в будущем будет доступен также с еще не представленными видеокартами RX 6000.

Источник(и)

HP

, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Ещё по теме

(Изображение: HyperX)
Игровая марка HyperX теперь будет принадлежать HP 25/02/2021
HP Spectre x360 14 повысит ставки: OLED и новейшие процессоры Intel при цене от $1199 (Изображение: HP)
Очередной ноутбук с OLED сделали в HP. Это матрица 13.5" в формате 3:2 02/10/2020
16-дюймовый HP Pavilion Gaming получил Core i7, GTX 1660 Ti и 144-Гц дисплей (Изображение: HP)
Необычный 16-дюймовый игровой ноутбук HP Pavilion Gaming уже в продаже 14/07/2020
HP Omen 15 получил серьезный редизайн (Изображение: HP)
HP Omen 15 2020 - это крупнейший апгрейд в серии: специальные ИК-датчики, а также процессоры Intel 10 поколения или 7-нм AMD Renoir на выбор 02/06/2020
HP Elitebook x360 1030 G7 (Изображение: HP)
Корпоративные трансформируемые ноутбуки HP Elitebook x360 1030 G7/x360 1040 G7 получили обновленную клавиатуру, процессоры Intel Comet Lake-U, OLED дисплеи и поддержку 5G 27/05/2020
Anil Ganti
Автор исходного текста: Anil Ganti - Senior Tech Writer - 590 статей на Notebookcheck c 2019 года
contact me via: @AnilGanti, LinkedIn
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 05 > Обновленные игровые ноутбуки HP Omen 16/17 получили процессоры Intel Tiger Lake-H, видеокарты Nvidia RTX 3000 и 165-Гц дисплеи
Anil Ganti, 2021-05-21 (Update: 2021-05-21)

 