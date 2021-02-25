Игровая марка HyperX теперь будет принадлежать HP
Несколько часов назад (24 февраля по севроамериканскому времени) в HP посчитали нужным обнародовать соглашение с Kingston о выкупе HyperX. Этот ориентированный на геймеров бренд известен своими мышками, клавиатурами, гарнитурами, модулями RAM и накопителями данных, помимо прочих товаров. Управление HP считает, что люди доверяют бренду HyperX, и хотят оседлать волну роста игрового сегмента компьютерного рынка - одного из немногих, демонстрирующих стабильный рост.
В настоящий момент не совсем ясно, как в HP поступят с торговой маркой: Будут ли будущие товары HyperX носить на себе наклейку HyperX, или их все интегрируют в серию HP Omen? Логика подсказывает, что наиболее вероятный вариант, по крайней мере, на первой время - смесь из этих двух путей развития.
Источник(и)
Пресс-релиз HP