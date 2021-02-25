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Игровая марка HyperX теперь будет принадлежать HP

(Изображение: HyperX)
Все формальности должны быть завершены ближе к середине 2021 года. Kinston получит 425 миллионов долларов
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Несколько часов назад (24 февраля по севроамериканскому времени) в HP посчитали нужным обнародовать соглашение с Kingston о выкупе HyperX. Этот ориентированный на геймеров бренд известен своими мышками, клавиатурами, гарнитурами, модулями RAM и накопителями данных, помимо прочих товаров. Управление HP считает, что люди доверяют бренду HyperX, и хотят оседлать волну роста игрового сегмента компьютерного рынка - одного из немногих, демонстрирующих стабильный рост.

В настоящий момент не совсем ясно, как в HP поступят с торговой маркой: Будут ли будущие товары HyperX носить на себе наклейку HyperX, или их все интегрируют в серию HP Omen? Логика подсказывает, что наиболее вероятный вариант, по крайней мере, на первой время - смесь из этих двух путей развития.

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Deirdre O'Donnell, 2021-02-25 (Update: 2021-02-25)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 