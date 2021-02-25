Настольные процессоры Rocket Lake выйдут 16 марта. Обзоры на них будет запрещено публиковать до тридцатого числа
Процессоры Rocket Lake класса потребления S (65 ватт и более - настольный сегмент) всё чаще появляются в базах данных различных бенчмарков. Это не удивительно, ведь к настоящему моменту мы знаем, что эти процессоры будут представлены официально до конца марта.
Источники сегодняшней новости, наконец, называют точную дату. Они говорят, что релиз состоится через три недели, 16 марта, в первой половине дня по североамериканскому времени (это будет ближе к концу дня на европейских часах). В тот же момент должен открыться предзаказ. Он будет действовать через несколько каналов, включая как магазины, так и, возможно, выделенный сайт, принадлежащий самой Intel.
Но интересно не это. Согласно всё тем же источникам, реальная отгрузка процессоров начнётся лишь 30 числа. В этот же день сайтам с обзорами, получившим от Intel тестовые образцы, будет разрешено опубликовать свои тексты и видео. Получается так, что, если всё подтверждается и в Intel не изменят свои планы, покупателю будет предложено отдать деньги за фактического кота в мешке, полагаясь лишь на те сведения, что опубликует Intel в день релиза. Любопытно.
Судя по доступной сейчас информации, одиннадцатитысячные Intel Core для настольных компьютеров дают производительность более-менее на уровне Ryzen 5000, но будут продаваться в относительно скудных количествах. Из-за этого возможны завышения розничных цен, подобно видеокартам RTX 3000. Мы постараемся провести собственные тесты, как только появится возможность.