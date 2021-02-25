Настольные процессоры Rocket Lake выйдут 16 марта. Обзоры на них будет запрещено публиковать до тридцатого числа

В это двухнедельное окно в Intel планируют устроить предзаказ для тех покупателей, что готовы нырнуть в прорубь, не глядя

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё связанное с ним , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё связанное с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё связанное с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Процессоры Rocket Lake класса потребления S (65 ватт и более - настольный сегмент) всё чаще появляются в базах данных различных бенчмарков. Это не удивительно, ведь к настоящему моменту мы знаем, что эти процессоры будут представлены официально до конца марта.

Источники сегодняшней новости, наконец, называют точную дату. Они говорят, что релиз состоится через три недели, 16 марта, в первой половине дня по североамериканскому времени (это будет ближе к концу дня на европейских часах). В тот же момент должен открыться предзаказ. Он будет действовать через несколько каналов, включая как магазины, так и, возможно, выделенный сайт, принадлежащий самой Intel.

Но интересно не это. Согласно всё тем же источникам, реальная отгрузка процессоров начнётся лишь 30 числа. В этот же день сайтам с обзорами, получившим от Intel тестовые образцы, будет разрешено опубликовать свои тексты и видео. Получается так, что, если всё подтверждается и в Intel не изменят свои планы, покупателю будет предложено отдать деньги за фактического кота в мешке, полагаясь лишь на те сведения, что опубликует Intel в день релиза. Любопытно.

Судя по доступной сейчас информации, одиннадцатитысячные Intel Core для настольных компьютеров дают производительность более-менее на уровне Ryzen 5000, но будут продаваться в относительно скудных количествах. Из-за этого возможны завышения розничных цен, подобно видеокартам RTX 3000. Мы постараемся провести собственные тесты, как только появится возможность.