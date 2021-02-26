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Western Digital и Kioxia анонсировали выпуск 162-слойной 3D NAND-памяти 6 поколения

(Изображение: Western Digital)
(Изображение: Western Digital)
Новые чипы на 40% меньше своих предшественников, дешевле в изготовлении, способны хранить на 70% больше битов на каждой пластине, а также имеют в 2.4 большую скорость наряду с уменьшенными на 10% задержками. Производительность (МТ/с) увеличилась на целых 66%. Первые SSD с такой флеш-памятью появятся в начале 2022 года
Bogdan Solca, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Western Digital и Kioxia сообщили о завершении разработки 3D NAND-памяти шестого поколения для SSD. В новом поколении количество слоев увеличено со 112 до 162, а размеры самого чипа уменьшены на 40%. В итоге, одна кремниевая пластина-заготовка с чипами вмещает на 70% больше битов по сравнению с предыдущим поколением.

За счет масштабируемости технологии, в шестом поколении плотность размещения ячеек увеличилась на 10%. За счет реализации технологии Circuit Under Array CMOS удалось поднять максимальную скорость памяти в 2.4 раза, а задержки уменьшить на 10% по сравнению с предыдущим поколением. Производительность памяти увеличилась на 66% (с 1066 до 1600 мегатранзакций в секунду). Однако, стоит отметить, что таких же результатов удалось добиться и SK Hynix, Micron и Samsung в их актуальной 176-слойной 3D NAND-памяти. YMTC все еще отстает (128-слойная память), а Intel и вовсе продала технологию 144-слойной памяти и все реализованные прототипы SK Hynix в прошлом году.

По идее, первые SSD на основе 162-слойной 3D NAND-памяти должны появиться не раньше первого квартала 2022 года. К тому времени WD и Kioxia вполне могут успеть анонсировать память седьмого поколения с 250+ слоями, в то время как следующие технологические рывки должны произойти в 2025 (если SK Hynix не сдвинет планы по разработке 500-слойной памяти) и в ~2030, когда может быть представлена 800-слойная память.

(Изображение: Blocks&Files)
(Изображение: Blocks&Files)

Источник(и)

Western Digital

Blocks&Files

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Bogdan Solca, 2021-02-26 (Update: 2021-02-26)
Bogdan Solca
Editor of the original article: Bogdan Solca - News Editor

 