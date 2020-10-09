Встроенный SSD ограничивает долговечность Sony Playstation 5

Основным системным накопителем у Playstation 5 выступает SSD объемом 825 ГБ. Но что случится, если он вдруг перестанет работать? Как именно Sony собирается с этим разбираться мы не знаем, но точно известно одно: у предыдущих PS3 и PS4 накопитель можно было довольно легко самостоятельно заменить, а в случае PS5 придется менять всю материнскую плату.

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Одним из достоинств Playstation 5 является SSD с нестандартной архитектурой, который по скорости превосходит XBox Series X и даже текущие накопителя для ПК 2020 года. До недавнего времени загадкой оставалось как именно выглядит этот самый SSD, но вышедшее недавно официальное видео все прояснило: накопитель объемом 825 ГБ распаян на материнской плате (дополнительно на плате имеется слот для M.2 2230/2242/2280 PCIe 4.0 накопителей).

В итоге имеем довольно нестандартную ситуацию: владельцы PS3 и PS4 могли легко поменять SSD/HDD в своих приставках, если он вдруг начинал сбоить или вовсе отказывал, а у гордых обладателей PS5 такой возможности не будет. Дело в том, что все SSD - неважно распаяны они на плате или установлены в виде отдельного модуля - имеют заявленное производителем время наработки на отказ (MTBF, Mean Time Between Failures); также используется показатель количества записанных терабайт до отказа (TBW, Terabytes Written). Выходит, что даже если все прочие компоненты приставки будут работать исправно, встроенный SSD на 825 ГБ в любом случае однажды уйдет на покой, забрав за собой всю приставку. Вернее, мы предполагаем такой сценарий, но точного варианта развития событий пока никто не знает.

Хорошая новость в том, что показатели MTBF и TBW у накопителей обычно довольно высоки. К примеру, у Western Digital SN750 NVMe SSD емкостью 1 ТБ показатель TBW заявлен на уровне 600 ТБ. То есть, если бы он был установлен в PS5, то вам пришлось бы записать 600 ТБ, прежде чем NAND-память деградирует настолько, что накопитель перестанет работать. Для большинства пользователей это займет очень долгое время.

На самом деле в Sony могут заранее избежать серьезных проблем, просто дав возможность пользователям перенести операционную систему и игры на внешний M.2 PCIe 4.0 SSD. По крайней мере, в случае "смерти" встроенного SSD это будет действительно удобным решением.