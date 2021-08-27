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Кристалл процессора Sony PlayStation 5 сфотографировали в высоком разрешении

Процессор PS5 основан на архитектуре AMD RDNA 2 (Изображение: Fritzchens Fritz)
Процессор PS5 основан на архитектуре AMD RDNA 2 (Изображение: Fritzchens Fritz)
Новые снимки процессора PlayStation 5 позволяют в деталях рассмотреть внутреннюю компоновку чипа. Заявленные компанией Sony 8 основных и 36 графических ядер теперь можно увидеть воочию в высоком разрешении
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
игры и всё, что связано с ними игровая консоль
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Один из пользователей сервиса Flickr (Fritzchens Fritz) поделился собственными снимками процессора PlayStation 5, которые действительно впечатляют за счет высокого разрешения и детализации. На фотографиях можно в мельчайших подробностях рассмотреть восьмиядерный процессор AMD Zen 2 со встроенной графикой RDNA 2 (36 вычислительных блоков) и производительностью в 10.28 TFLOPS.

Как видно на фотографиях, процессорные ядра Zen 2 занимают очень мало места в кристалле - примерно восьмую его часть. Небольшую часть кристалла по бокам также занимает интерфейс памяти GDDR6.

Большая часть отведена под вычислительные блоки графики RDNA 2, кэш-память L2 и унифицированные контроллеры памяти. Довольно большую часть площади встроенной графики также занимает кэш-память L1.

В посте упомянутого блога также есть детальные снимки материнской платы PS5, а также некоторых других чипов, установленных на ней и отдельные увеличенные фрагменты процессора с пояснениями к ним.

(Изображение: Fritzchens Fritz)
(Изображение: Fritzchens Fritz)
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Источник(и)

Fritzchens Fritz, Wccftech

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор новостей - 3968 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2441 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2021-08-27 (Update: 2021-08-27)

 