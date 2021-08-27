Кристалл процессора Sony PlayStation 5 сфотографировали в высоком разрешении
Один из пользователей сервиса Flickr (Fritzchens Fritz) поделился собственными снимками процессора PlayStation 5, которые действительно впечатляют за счет высокого разрешения и детализации. На фотографиях можно в мельчайших подробностях рассмотреть восьмиядерный процессор AMD Zen 2 со встроенной графикой RDNA 2 (36 вычислительных блоков) и производительностью в 10.28 TFLOPS.
Как видно на фотографиях, процессорные ядра Zen 2 занимают очень мало места в кристалле - примерно восьмую его часть. Небольшую часть кристалла по бокам также занимает интерфейс памяти GDDR6.
Большая часть отведена под вычислительные блоки графики RDNA 2, кэш-память L2 и унифицированные контроллеры памяти. Довольно большую часть площади встроенной графики также занимает кэш-память L1.
В посте упомянутого блога также есть детальные снимки материнской платы PS5, а также некоторых других чипов, установленных на ней и отдельные увеличенные фрагменты процессора с пояснениями к ним.