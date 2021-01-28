Бортовой компьютер Tesla Model S аналогичен Playstation 5 по производительности

Компания Tesla частенько появляется в заголовках новостей, потому обновленная Model S также привлекла повышенное внимание интернет сообщества. Правда, на этот раз новинка от компании Илона Маска удивляет не только ходовыми характеристиками, а еще и наличием бортового компьютера с производительностью 10 терафлопс

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Компания Telsa представила обновленную версию электромобиля Model S. Внешность новинки изменилась мало (где-то мы это уже слышали), но вот встроенная мультимедийная система свежей Model S попросту не имеет аналогов. Дело в том, что качественную аудио систему с 22 динамиками (!) и общей мощность 960 Вт дополняет самый настоящий игровой компьютер, который по производительности аналогичен Sony PS5 (10 терафлопс). Словом, теперь даже пассажиры Tesla не будут скучать в пути.

Промо-материалы демонстрируют возможность запуска ПК-игр, таких как Witcher 3 на бортовом компьютере. Упоминая всеми любимого Ведьмака, в Tesla, вероятно, дают примерно понять уровень производительности новой системы в играх, однако ее точные характеристики не указываются. А вот что упоминается, так это возможность играть с любого сидения в машине, так как система поддерживает подключение беспроводных контроллеров. Опять же, производитель не указывает о каких именно контроллерах идет речь, но мы подозреваем, что это будут геймпады от Xbox.

Игры можно будет запускать как на большом основном дисплее, так и на небольшом дополнительном, что предназначен для пассажиров. На рекламных материалах отображены сразу несколько игр и пока остается неизвестным, будут ли они доступны при покупке машины или их придется приобретать отдельно (способ установки тоже не уточняется). Как бы там ни было, Tesla вновь удалось удивить фанатов, а заодно и вывести понятие мультимедийной системы для автомобиля на новый уровень.