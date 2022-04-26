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PS5 наконец-то получила поддержку адаптивной частоты обновления

PS5 наконец-то будет поддерживать VRR (Изображение: Sony)
PS5 наконец-то будет поддерживать VRR (Изображение: Sony)
Sony официально подтверждает, что горячо ожидаемая функция VRR вскоре появится на PS5 благодаря обновлению программного обеспечения. Изначально адаптивная частота будет доступна только в некоторых играх, но список совместимых проектов будет расти
Anil Ganti, 🇺🇸 🇫🇷 ...
игры и всё, что связано с ними игровая консоль

Sony PS5  - это мощная современная консоль, но с самых первых дней у нее отсутствовали некоторые функции, доступные на ПК и Xbox. Среди прочего отсутствовала технология Variable Refresh Rate (VRR), которая позволяет синхронизировать частоту обновления монитора/телевизора с частотой кадров в игре. За счет такого приема картинка становится плавной и разрывы кадров исключаются. Sony еще в прошлом месяце обещала добавить поддержку VRR и, похоже, сдержала слово.

К сожалению, поначалу поддержка VRR ограничивается лишь некоторыми играми, среди которых нет даже Elden Ring. Компания решила начать со старых и новых хитов PlayStation, среди которых Ratchet and Clank: Rift Apart, Marvel's Spider-man Remastered, Marvel's Spider-man: Miles Morales и Astro's Playroom. Полный список представлен на картинке ниже. Добавим: соответствующую поддержку адаптивной частоты должны добавить и сами разработчики игр.

Прошивка с VRR выйдет на PS5 уже в ближайшие дни по всему миру. Функция будет активироваться автоматически при подключении телевизора через порт HDMI 2.1.

Список игр для PS5, которые получат поддержку VRR (Изображение: Sony)
Список игр для PS5, которые получат поддержку VRR (Изображение: Sony)

Источник(и)

Sony

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Anil Ganti
Автор исходного текста: Anil Ganti - Senior Tech Writer - 914 статей на Notebookcheck c 2019 года
contact me via: @AnilGanti, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2746 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 04 > PS5 наконец-то получила поддержку адаптивной частоты обновления
Anil Ganti, 2022-04-26 (Update: 2022-04-26)