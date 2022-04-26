PS5 наконец-то получила поддержку адаптивной частоты обновления

Sony официально подтверждает, что горячо ожидаемая функция VRR вскоре появится на PS5 благодаря обновлению программного обеспечения. Изначально адаптивная частота будет доступна только в некоторых играх, но список совместимых проектов будет расти

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Sony PS5 - это мощная современная консоль, но с самых первых дней у нее отсутствовали некоторые функции, доступные на ПК и Xbox. Среди прочего отсутствовала технология Variable Refresh Rate (VRR), которая позволяет синхронизировать частоту обновления монитора/телевизора с частотой кадров в игре. За счет такого приема картинка становится плавной и разрывы кадров исключаются. Sony еще в прошлом месяце обещала добавить поддержку VRR и, похоже, сдержала слово.

К сожалению, поначалу поддержка VRR ограничивается лишь некоторыми играми, среди которых нет даже Elden Ring. Компания решила начать со старых и новых хитов PlayStation, среди которых Ratchet and Clank: Rift Apart, Marvel's Spider-man Remastered, Marvel's Spider-man: Miles Morales и Astro's Playroom. Полный список представлен на картинке ниже. Добавим: соответствующую поддержку адаптивной частоты должны добавить и сами разработчики игр.

Прошивка с VRR выйдет на PS5 уже в ближайшие дни по всему миру. Функция будет активироваться автоматически при подключении телевизора через порт HDMI 2.1.