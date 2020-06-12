Notebookcheck

Sony наконец-то официально представила PlayStation 5

Sony PS5: футуристичный дизайн и две версии (Изображение: Sony)
Sony PS5: футуристичный дизайн и две версии (Изображение: Sony)
После долгих месяцев ожиданий, Sony наконец представила последовательницу PS4. Новая консоль PS5 получила очень футуристичный дизайн и будет выпускаться в двух версиях: стандартной, с приводом оптических дисков, и специальной "Digital Edition".
Sanjiv Sathiah, 🇺🇸
AMD Console игры

Все два последних месяца Sony раздувала хайп вокруг новой PlayStation 5 и вот наконец ожидания подошли к концу - консоль официально анонсирована. Теперь приставка будет выпускаться в двух версиях: стандартной (с приводом оптических дисков) и "Digital Edition", на которую игры можно будет скачивать только по сети. Ожидается, что Digital Edition будет дешевле, но Sony пока не разглашали цены.

Помимо PS5 была представлена док-станция для зарядки контроллеров DualSense, новая компактная HD-камера, беспроводная игровая гарнитура Pulse 3D и пульт управления – пока что вестей о новой версии PS VR нет. Sony также представили список игр, которые будут доступны одновременно с выходом консоли на рынок: Gran Turismo 7, Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Returnal, Ratchet and Clank: Rift Apart и Sackboy A Big Adventure.

Подробности об архитектуре PS5 уже ранее обсуждались, но мы напомним, что приставка получит восьмиядерный процессор AMD Zen 2 со встроенной видеокартой AMD RDNA 2. Производительность его заявлена на уровне 10.28 терафлопс, что меньше, чем у Xbox Series One X. Однако, PS5 также получила проприетарный SSD, который значительно превосходит все существующие на данный момент накопители, включая Xbox Series X, и должен компенсировать недостаток общей производительности.

Sony PS5 и новые аксессуары (Изображение: Sony)
Sony PS5 и новые аксессуары (Изображение: Sony)

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Sanjiv Sathiah, 2020-06-12 (Update: 2020-06-12)
Sanjiv Sathiah
Editor of the original article: Sanjiv Sathiah - News Editor - @t3mporarybl1p

 