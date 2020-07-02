Notebookcheck

Обратная совместимость PS5 подтверждена только с играми от PS4 - насчет более старых приставок в Sony молчат

PS5 будет совместима с играми от PlayStation 4 (Изображение: PS5)
PS5 будет совместима с играми от PlayStation 4 (Изображение: PS5)
Представитель Sony довольно неоднозначно высказался по поводу обратной совместимости PS5 с играми от предыдущих консолей и фанаты, конечно же, успели интерпретировать это как в хорошем, так и плохом смысле. Если вкратце, то в Sony сфокусировались на играх от PS4, в то время, как о поддержке тайтлов с PS1, PS2 и PS3 ничего не сказано до сих пор.
Daniel R Deakin, 🇺🇸 🇪🇸
Console Gamecheck игры бизнес Software

Одной из самых живых тем для обсуждения относительно новой консоли PS5, остается ее обратная совместимость с играми от предыдущих поколений. В Sony уже заявляли о том, что большая часть тайтлов с PS4 уже может быть запущена на PS5 - тестирование прошли более 4000 игр. Тем не менее, пока остается непонятным решение Sony по поводу поддержки игр PS1, PS2 и PS3 на PS5, а последний комментарий на эту тему от представителя компании звучит очень неоднозначно.

Если говорить точнее, то представитель Sony сообщил GameSpark такие подробности по поводу совместимости: “Мы сконцентрируемся на совместимости с PS4 и добавим возможность переноса библиотеки игр на новую приставку. Насчет совместимости с PS1, PS2 и PS3 мы пока что ничего сказать не можем”.

Конечно же, фанаты Sony, ожидающие выход PS5, тут же начали спорить о том, отказалась ли корпорация от поддержки старых консолей полностью и просто не спешит об этом говорить, или все-таки собирается добавить поддержку позже (в виде эмулятора?). Напомним, ранее один из турецких ритейлеров случайно слил в Сеть данные о том, что PS5 будет совместима со всеми предыдущими поколениями. Если это так, то в Sony просто выжидают наиболее подходящий момент, чтобы навести больший ажиотаж на рынке.

Источник(и)

GameSpark и @bk2128 на TwistedVoxel

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Daniel R Deakin, 2020-07- 2 (Update: 2020-07- 2)
Daniel R Deakin
Editor of the original article: Daniel R Deakin - Managing Editor News

 