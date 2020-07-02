Обратная совместимость PS5 подтверждена только с играми от PS4 - насчет более старых приставок в Sony молчат
Одной из самых живых тем для обсуждения относительно новой консоли PS5, остается ее обратная совместимость с играми от предыдущих поколений. В Sony уже заявляли о том, что большая часть тайтлов с PS4 уже может быть запущена на PS5 - тестирование прошли более 4000 игр. Тем не менее, пока остается непонятным решение Sony по поводу поддержки игр PS1, PS2 и PS3 на PS5, а последний комментарий на эту тему от представителя компании звучит очень неоднозначно.
Если говорить точнее, то представитель Sony сообщил GameSpark такие подробности по поводу совместимости: “Мы сконцентрируемся на совместимости с PS4 и добавим возможность переноса библиотеки игр на новую приставку. Насчет совместимости с PS1, PS2 и PS3 мы пока что ничего сказать не можем”.
Конечно же, фанаты Sony, ожидающие выход PS5, тут же начали спорить о том, отказалась ли корпорация от поддержки старых консолей полностью и просто не спешит об этом говорить, или все-таки собирается добавить поддержку позже (в виде эмулятора?). Напомним, ранее один из турецких ритейлеров случайно слил в Сеть данные о том, что PS5 будет совместима со всеми предыдущими поколениями. Если это так, то в Sony просто выжидают наиболее подходящий момент, чтобы навести больший ажиотаж на рынке.
SIEJA to Game*Spark about PS5 backward compatibility— 黒凧 BlackKite (@bk2128) June 30, 2020
"We focus working on PS4 BC so that users can move to new console with their PS4 libraries"
"There is nothing we can answer about BCs with PS1, PS2 & PS3"
(Game*Spark made comparison with XSX's Xbox BC)https://t.co/U1bKEKw30W pic.twitter.com/fXZS4JdThe
Источник(и)
GameSpark и @bk2128 на TwistedVoxel