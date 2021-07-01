Xperia 1 III вскрыли, чтобы оценить его ремонтопригодность (ВИДЕО)

Пока так и не выпущенный в продажу в Европе аппарат внутри пестрит клеем и винтиками - ремонтопригодность у него лишь средняя. А что ещё обнаружилось внутри?

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Ассортимент смартфонов Sony сильно сократился за последние годы, но топовые модели выходят со стабильной регулярностью. Одна из самых недавних, по имени Xperia 1 III, уже продаётся в КНР - проявляя, при том, отчётливое нежелание появиться в других странах. Страница товара в MediaMarkt, замеченная около недели назад, быстро стала недоступной, попутно раскрыв цену для немецкого потребителя: 1299 евро. В настоящий момент предварительный заказ напрямую с сайта Sony открыт для покупателей в Великобритании и США, цена в последнем случае составит 1299 долларов [вероятно, без налога на продажу - ?] и Sony обещает приложить к смартфону неплохие фирменные наушники в качестве подарка первым покупателям. Но конкретных дат старта продаж и доставки покупок потребителям по-прежнему нет.

Пока мы ждём возможности купить этот дорогой смартфон, у нас есть возможность увидеть его внутренности и оценить его ремонтопригодность. Канал PBKreviews на YouTube достал образец смартфона и разобрал его по деталькам. Видео приведено ниже, его автор говорит на сравнительно понятном английском языке, но слушать речь для восприятия основного смысла в этом конкретном случае не обязательно.

Видео показывает, что разработчики не стали экономить на клее и на винтиках - и того, и другого внутри много, включая те места, где можно было обойтись без. Винтики, по счастью, стандартные (Philips), а не с фирменной головкой. Основная камера, она тройная, сделана не в виде отделяемого модуля, а как часть основной платы, что несколько необычно. Аккумулятор закреплён на сменных липучках. Автор видео считает, что смартфон заслужил 6 баллов из 10 в плане простоты ремонта и замены деталей. Вероятно, если бы разбор производили люди из iFixit, этот балл бы заметно поубавился.