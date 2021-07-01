Xiaomi представила Mi Notebook X Pro: OLED дисплей, Intel Tiger Lake-H35 и Nvidia RTX 3050 Ti

Xiaomi представила новый ноутбук профессиональной линейки в Китае - Mi Notebook X Pro. Модель получила OLED дисплей с 3.5K (3456 x 2160) разрешением, процессор Intel 11 поколения (Core i5 или Core i7) и дискретную видеокарту от Nvidia. Начинка упакована в монолитный алюминиевый корпус, а стоимость базовой комплектации стартует с $1240

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё связанное с ним , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё связанное с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё связанное с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Xiaomi решила присоединится к растущему списку производителей ноутбуков с OLED дисплеями, выпустив новый Mi Notebook X Pro. Модель получила 15.6-дюймовый дисплей высокого разрешения с очень тонкими рамками (4 мм), занимающий 91% площади крышки. К сожалению, соотношение сторон данного дисплея пока-что не указывается.

Новинка получила современные процессоры Intel Tiger Lake-H35 вплоть до Core i7-11370H в старшей конфигурации, а также защитное стекло Gorilla Glass для экрана. Модель будет оснащаться дискретной видеокартой Nvidia вплоть до RTX 3050 Ti (4 ГБ GDDR6) в старшей конфигурации, а также 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и PCIe NVMe SSD емкостью 1 ТБ.

Как и премиальный смартфон Mi 11 Ultra, Mi Notebook X Pro получил динамики, которые разрабатывались совместно с брендом Harmon Kardon - мощность каждого из них составляет 2 Вт. Ноутбук поддерживает зарядку через USB Type-C на мощности до 130 Вт, а емкость батареи составляет 80 Вт⋅ч. Сообщается, что эта батарея способна зарядиться на 50% всего за 25 минут. Корпус ноутбука выполнен из алюминия и окрашен в серый цвет (Space Gray), толщина его составляет всего 17.5 мм.

Xiaomi уже принимает предварительные заказы на новую модель, а стоимость ее стартует с 7999 юаней, что примерно соответствует $1238. Старшая конфигурация с Core i7 стоит 9999 юаней ($1549). К сожалению, пока-что модель представлена только для Китая и производитель не предоставляет никакой информации о международном релизе.