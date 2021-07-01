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Xiaomi представила Mi Notebook X Pro: OLED дисплей, Intel Tiger Lake-H35 и Nvidia RTX 3050 Ti

Новый Mi Notebook X Pro (Изображение: Xiaomi)
Новый Mi Notebook X Pro (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi представила новый ноутбук профессиональной линейки в Китае - Mi Notebook X Pro. Модель получила OLED дисплей с 3.5K (3456 x 2160) разрешением, процессор Intel 11 поколения (Core i5 или Core i7) и дискретную видеокарту от Nvidia. Начинка упакована в монолитный алюминиевый корпус, а стоимость базовой комплектации стартует с $1240
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Xiaomi решила присоединится к растущему списку производителей ноутбуков с OLED дисплеями, выпустив новый Mi Notebook X Pro. Модель получила 15.6-дюймовый дисплей высокого разрешения с очень тонкими рамками (4 мм), занимающий 91% площади крышки. К сожалению, соотношение сторон данного дисплея пока-что не указывается.

Новинка получила современные процессоры Intel Tiger Lake-H35 вплоть до Core i7-11370H в старшей конфигурации, а также защитное стекло Gorilla Glass для экрана. Модель будет оснащаться дискретной видеокартой Nvidia вплоть до RTX 3050 Ti (4 ГБ GDDR6) в старшей конфигурации, а также 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и PCIe NVMe SSD емкостью 1 ТБ.  

Как и премиальный смартфон Mi 11 Ultra, Mi Notebook X Pro получил динамики, которые разрабатывались совместно с брендом Harmon Kardon - мощность каждого из них составляет 2 Вт. Ноутбук поддерживает зарядку через USB Type-C на мощности до 130 Вт, а емкость батареи составляет 80 Вт⋅ч. Сообщается, что эта батарея способна зарядиться на 50% всего за 25 минут. Корпус ноутбука выполнен из алюминия и окрашен в серый цвет (Space Gray), толщина его составляет всего 17.5 мм.

Xiaomi уже принимает предварительные заказы на новую модель, а стоимость ее стартует с 7999 юаней, что примерно соответствует $1238. Старшая конфигурация с Core i7 стоит 9999 юаней ($1549). К сожалению, пока-что модель представлена только для Китая и производитель не предоставляет никакой информации о международном релизе.

Источник(и)

Weibo, GSMArena

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Senior Tech Writer - 3899 статей на Notebookcheck c 2018 года
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Deirdre O'Donnell, 2021-07- 1 (Update: 2021-07- 1)

 