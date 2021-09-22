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Игровой ноутбук Redmi G (2021) представлен официально: мощные процессоры от Intel и AMD с ценником от $880

Анонс Xiaomi Redmi G (2021) (Изображение: Xiaomi)
Анонс Xiaomi Redmi G (2021) (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi официально представила игровой ноутбук Redmi G (2021) - пока только для Китая. Новая модель получила конфигурации с процессорами 11 поколения Intel и актуальным AMD Ryzen 7. Стоимость младшей конфигурации менее $900
Ricci Rox, 🇺🇸 🇫🇷 ...
AMD из Китая игры и всё, что связано с ними Ryzen (Zen) ноутбуки свежие релизы
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После серии утечек, Xiaomi официально представила игровой ноутбук Redmi G второго поколения. Стартовая стоимость заметно ниже, чем у большинства аналогов с подобной начинкой. 

Начнем с основного: модель будет доступна в конфигурации Intel Core i5-11260H + GeForce RTX 3050 либо AMD Ryzen 7 5800H + RTX 3060. Вне зависимости от конфигурации, объем оперативной памяти будет составлять 16 ГБ, а вместительность штатного SSD будет насчитывать 512 ГБ. Прочие характеристики таковы:

  • 16.1-дюймовый дисплей с частотой 144 Гц
  • Ассистент Xiaomi XiaoAI 
  • Клавиатура с подсветкой
  • Акустика с поддержкой DTS X Ultra 3D Sound
  • Беспроводной адаптер Wi-Fi 6

Реальная разница между конфигурациями на Intel и AMD более серьезная, чем кажется: версия с Ryzen 7 получит более эффективную систему охлаждения, которая будет иметь пять теплотрубок, четыре вентиляционных решетки для выброса горячего воздуха и мощные 12-вольтовые вентиляторы. Вполне закономерно конфигурация на AMD будет комплектоваться более мощным адаптером питания на 230 Вт, вместо 180-Вт у Intel. 

Стоимость конфигурации с RTX 3050 и Core i5-11260H составляет 5699 юаней, что примерно соответствует $880, ее продажи стартуют завтра. Версия с AMD Ryzen 7 5800H поступит в продажу 28 сентября по цене 6999 юаней ($1085). 

 

 

Источник(и)

Xiaomi

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частичное?
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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 1995 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2463 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ricci Rox, 2021-09-22 (Update: 2021-09-22)

 