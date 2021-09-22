Игровой ноутбук Redmi G (2021) представлен официально: мощные процессоры от Intel и AMD с ценником от $880
После серии утечек, Xiaomi официально представила игровой ноутбук Redmi G второго поколения. Стартовая стоимость заметно ниже, чем у большинства аналогов с подобной начинкой.
Начнем с основного: модель будет доступна в конфигурации Intel Core i5-11260H + GeForce RTX 3050 либо AMD Ryzen 7 5800H + RTX 3060. Вне зависимости от конфигурации, объем оперативной памяти будет составлять 16 ГБ, а вместительность штатного SSD будет насчитывать 512 ГБ. Прочие характеристики таковы:
- 16.1-дюймовый дисплей с частотой 144 Гц
- Ассистент Xiaomi XiaoAI
- Клавиатура с подсветкой
- Акустика с поддержкой DTS X Ultra 3D Sound
- Беспроводной адаптер Wi-Fi 6
Реальная разница между конфигурациями на Intel и AMD более серьезная, чем кажется: версия с Ryzen 7 получит более эффективную систему охлаждения, которая будет иметь пять теплотрубок, четыре вентиляционных решетки для выброса горячего воздуха и мощные 12-вольтовые вентиляторы. Вполне закономерно конфигурация на AMD будет комплектоваться более мощным адаптером питания на 230 Вт, вместо 180-Вт у Intel.
Стоимость конфигурации с RTX 3050 и Core i5-11260H составляет 5699 юаней, что примерно соответствует $880, ее продажи стартуют завтра. Версия с AMD Ryzen 7 5800H поступит в продажу 28 сентября по цене 6999 юаней ($1085).