Redmi K50 первым получит поддержку Bluetooth 5.3

Xiaomi уже сообщала, что грядущий Redmi K50 получит флагманский чипсет MediaTek. Теперь компания сообщает, что флагманская модель первой в мире получит поддержку Bluetooth 5.3, который также предполагает совместимость

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Суббренд Xiaomi Redmi решил выбрать для новых флагманских моделей новейший чипсет MediaTek Dimensity 8100/9000 и теперь делится информацией о его особенностях.

Redmi заявила, что как минимум одна из моделей серии K50 будет поддерживать Bluetooth 5.3 - это будет первый смартфон с новейшим беспроводным стандартом в спецификациях.

При этом другие анонсированные смартфоны на упомянутом чипсете MediaTek, вроде OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition, новую версию Bluetooth поддерживать не будут.

Главными особенностями Bluetooth 5.3 являются сниженные задержки и повышенная энергоэффективность. Также в Redmi упомянули, что серия K50 будут поддерживать аудиокодек Low Complexity Communications Codec (LC3).

Последний предполагает поддержку неограниченного количества каналов аудио, частоту дискретизации 8-48 кГц, а также динамический диапазон 16-/24-/32-бит. Соответственно, новый кодек обеспечит более высокое качество звука при таком же битрейте, как у старого SBC или же даже более высокое качество при меньшем битрейте - это очень хорошие новости.

Дебют новой флагманской серии смартфонов Redmi K50 состоится 17 марта.