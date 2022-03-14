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Redmi K50 первым получит поддержку Bluetooth 5.3

Redmi K50 будет поддерживать Bluetooth (Изображение: Redmi на Weibo)
Redmi K50 будет поддерживать Bluetooth (Изображение: Redmi на Weibo)
Xiaomi уже сообщала, что грядущий Redmi K50 получит флагманский чипсет MediaTek. Теперь компания сообщает, что флагманская модель первой в мире получит поддержку Bluetooth 5.3, который также предполагает совместимость
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Суббренд Xiaomi Redmi решил выбрать для новых флагманских моделей новейший чипсет MediaTek Dimensity 8100/9000 и теперь делится информацией о его особенностях.

Redmi заявила, что как минимум одна из моделей серии K50 будет поддерживать Bluetooth 5.3 - это будет первый смартфон с новейшим беспроводным стандартом в спецификациях.

При этом другие анонсированные смартфоны на упомянутом чипсете MediaTek, вроде OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition, новую версию Bluetooth поддерживать не будут.

Главными особенностями Bluetooth 5.3 являются сниженные задержки и повышенная энергоэффективность. Также в Redmi упомянули, что серия K50 будут поддерживать аудиокодек Low Complexity Communications Codec (LC3).

Последний предполагает поддержку неограниченного количества каналов аудио, частоту дискретизации 8-48 кГц, а также динамический диапазон 16-/24-/32-бит. Соответственно, новый кодек обеспечит более высокое качество звука при таком же битрейте, как у старого SBC или же даже более высокое качество при меньшем битрейте - это очень хорошие новости.

Дебют новой флагманской серии смартфонов Redmi K50 состоится 17 марта.

Redmi сообщает об улучшенных аудиовозможностях серии K50 (Изображение: Redmi на Weibo)
Redmi сообщает об улучшенных аудиовозможностях серии K50 (Изображение: Redmi на Weibo)

Источник(и)

Redmi на Weibo

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4889 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2698 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2022-03-14 (Update: 2022-03-14)

 