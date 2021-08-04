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Xiaomi Mi Mix 4 представят 10 августа, но его невероятную подэкранную камеру уже показали на видео

Невидимая камера в гибком дисплее (Изображение: Digital Chat Station)
Невидимая камера в гибком дисплее (Изображение: Digital Chat Station)
Видео с невероятным гибким дисплеем с интегрированной подэкранной камерой грядущего Xiaomi Mi Mix 4 попало в Сеть до официального релиза новинки
Daniel R Deakin, 🇺🇸
смартфоны и всё связанное с ними из Китая Android
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Как и предполагалось ранее, Xiaomi Mi Mix 4 будет представлен 10 августа, что сегодня официально подтвердил производитель. Пока-что характеристики смартфона остаются неизвестными, но буквально во всех утечках ему приписывали подэкранную камеру - как оказалось, не зря.

В Сети появилось видео с дисплеем Mi Mix 4, которое опубликовал известный информатор Digital Chat Station. На видеозаписи фигурирует не сам смартфон, а его дисплей, но от этого видеоряд не становится менее интересным. Мало того, что дисплей грядущей новинки полностью гибкий, он действительно получил подэкранную камеру. В начале видеоролика демонстрируется домашний экран MIUI, а затем игра, но при этом на экране абсолютно не видно никаких отверстий. Однако, после блокировки (отключения) экрана в его верхней части становится заметно отверстие под камеру. Вполне вероятно, что когда смартфон будет собран, это отверстие даже в выключенном состоянии будет менее заметным.

Самой первой подэкранные камеры в своим смартфоны начала устанавливать компания ZTE, но ее решения не идеальны с точки зрения качества, причем как самого дисплея в области камеры (пониженная плотность пикселей), так и самой камеры (замыленные фото). Однако, судя по опубликованному в Weibo видео, у Xiaomi применена иная технология, так как в области отверстия камеры качество картинки на дисплее точно такое же, как и в других областях.

Mi Mix 4 будет представлен 10 августа (Изображение: Xiaomi)
Mi Mix 4 будет представлен 10 августа (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi Mi Mix 4 (Изображение: Digital Chat Station)
Xiaomi Mi Mix 4 (Изображение: Digital Chat Station)

Источник(и)

Xiaomi, Digital Chat Station, YouTube (Creator Studio)

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частичное?
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Daniel R Deakin
Автор исходного текста: Daniel R Deakin - Выпускающий новостной редактор - 2346 статей на Notebookcheck c 2012 года
В восьмидесятые мне подарили Atari 800XL, с тех пор меня и интересует электроника. Обожаю писать про технологические прорывы, захватывающие воображение слухи и информацию от инсайдеров. Обладаю дипломом по направлению международных отношений и стратегических исследований, считаю главным в своей жизни семью, чтение, написание статей и путешествия. Работаю сотрудником Notebookcheck с 2012 года.
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Daniel R Deakin, 2021-08- 4 (Update: 2021-08- 4)

 