Xiaomi Mi Mix 4 представят 10 августа, но его невероятную подэкранную камеру уже показали на видео

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Как и предполагалось ранее, Xiaomi Mi Mix 4 будет представлен 10 августа, что сегодня официально подтвердил производитель. Пока-что характеристики смартфона остаются неизвестными, но буквально во всех утечках ему приписывали подэкранную камеру - как оказалось, не зря.

В Сети появилось видео с дисплеем Mi Mix 4, которое опубликовал известный информатор Digital Chat Station. На видеозаписи фигурирует не сам смартфон, а его дисплей, но от этого видеоряд не становится менее интересным. Мало того, что дисплей грядущей новинки полностью гибкий, он действительно получил подэкранную камеру. В начале видеоролика демонстрируется домашний экран MIUI, а затем игра, но при этом на экране абсолютно не видно никаких отверстий. Однако, после блокировки (отключения) экрана в его верхней части становится заметно отверстие под камеру. Вполне вероятно, что когда смартфон будет собран, это отверстие даже в выключенном состоянии будет менее заметным.

Самой первой подэкранные камеры в своим смартфоны начала устанавливать компания ZTE, но ее решения не идеальны с точки зрения качества, причем как самого дисплея в области камеры (пониженная плотность пикселей), так и самой камеры (замыленные фото). Однако, судя по опубликованному в Weibo видео, у Xiaomi применена иная технология, так как в области отверстия камеры качество картинки на дисплее точно такое же, как и в других областях.