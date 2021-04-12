Xiaomi Mi Mix 4 получит полноценный безрамочный дисплей с невидимой камерой

5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё связанное с ним , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё связанное с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё связанное с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer)

С момента выхода Mi Mix 3 (2018) прошло уже 3 года и потому все фанаты Xiaomi уже буквально устали ждать следующий Mi Mix 4. И вот, после долгого перерыва, в Сети наконец начали появляться слухи и утечки о новом Mix 4.

Если верить пользователю Ice Universe, который неоднократно публиковал корректную информацию о гаджетах Xiaomi до их официального релиза, выход Mi Mix 4 должен состоятся во второй половине 2021 года. Обычно Xiaomi выпускает аппараты Mi Mix-серии осенью и потому есть все основания полагать, что новинка продолжит эту традицию.

В Интернете также засветились рендеры Mi Mix 4 - они неофициальные, но основаны на информации из всех доступных на сегодняшний день утечек. Судя по этим изображениям, новый смартфон Xiaomi получит полноценный дисплей без вырезов и отверстий, а толщина рамок вокруг него будет минимальной. Сам по себе безрамочный дизайн уже никого не удивляет, ведь серия Mi Mix как раз и начала нести его в массы в свое время. Другое дело, что фронтальная камера у Mi Mix 4 будет поддисплейная - никаких выдвижных модулей. Остается надеяться, что Xiaomi реализуют новую технологию на должном уровне и снабдят новую модель только самой продвинутой и актуальной начинкой.

