Xiaomi Mi Mix 4 получит полноценный безрамочный дисплей с невидимой камерой
С момента выхода Mi Mix 3 (2018) прошло уже 3 года и потому все фанаты Xiaomi уже буквально устали ждать следующий Mi Mix 4. И вот, после долгого перерыва, в Сети наконец начали появляться слухи и утечки о новом Mix 4.
Если верить пользователю Ice Universe, который неоднократно публиковал корректную информацию о гаджетах Xiaomi до их официального релиза, выход Mi Mix 4 должен состоятся во второй половине 2021 года. Обычно Xiaomi выпускает аппараты Mi Mix-серии осенью и потому есть все основания полагать, что новинка продолжит эту традицию.
В Интернете также засветились рендеры Mi Mix 4 - они неофициальные, но основаны на информации из всех доступных на сегодняшний день утечек. Судя по этим изображениям, новый смартфон Xiaomi получит полноценный дисплей без вырезов и отверстий, а толщина рамок вокруг него будет минимальной. Сам по себе безрамочный дизайн уже никого не удивляет, ведь серия Mi Mix как раз и начала нести его в массы в свое время. Другое дело, что фронтальная камера у Mi Mix 4 будет поддисплейная - никаких выдвижных модулей. Остается надеяться, что Xiaomi реализуют новую технологию на должном уровне и снабдят новую модель только самой продвинутой и актуальной начинкой.
I am 100% affirmation, Mi Mix4 will use the UPC ( Under Panel Camera ) technology, and it is very likely to use curved screen design, and other new technologies will be used for this phone. pic.twitter.com/esxZPrw5F3— Ice universe (@UniverseIce) April 10, 2021
Mi MIX4 guess rendering pic.twitter.com/KHRjoR8cPr— Ice universe (@UniverseIce) April 10, 2021