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Xiaomi Mi Mix 4 получит полноценный безрамочный дисплей с невидимой камерой

Так будет выглядеть Mi Mix 4? (Изображение: Ice Universe)
Так будет выглядеть Mi Mix 4? (Изображение: Ice Universe)
Спустя три года с момента выхода Mi Mix 3, компания Xiaomi наконец начала усиленно работать над Mi Mix 4 - по крайней мере, на это намекает огромное количество утечек о новом смартфоне. В Сети даже появился неофициальный рендер, вдохновленный слухами о новинке
Ricci Rox, 🇺🇸 🇮🇹 ...
Android ARM из Китая слухи смартфоны и всё связанное с ними

С момента выхода Mi Mix 3 (2018) прошло уже 3 года и потому все фанаты Xiaomi уже буквально устали ждать следующий Mi Mix 4. И вот, после долгого перерыва, в Сети наконец начали появляться слухи и утечки о новом Mix 4.

Если верить пользователю Ice Universe, который неоднократно публиковал корректную информацию о гаджетах Xiaomi до их официального релиза, выход Mi Mix 4 должен состоятся во второй половине 2021 года. Обычно Xiaomi выпускает аппараты Mi Mix-серии осенью и потому есть все основания полагать, что новинка продолжит эту традицию.

В Интернете также засветились рендеры Mi Mix 4 - они неофициальные, но основаны на информации из всех доступных на сегодняшний день утечек. Судя по этим изображениям, новый смартфон Xiaomi получит полноценный дисплей без вырезов и отверстий, а толщина рамок вокруг него будет минимальной. Сам по себе безрамочный дизайн уже никого не удивляет, ведь серия Mi Mix как раз и начала нести его в массы в свое время. Другое дело, что фронтальная камера у Mi Mix 4 будет поддисплейная - никаких выдвижных модулей. Остается надеяться, что Xiaomi реализуют новую технологию на должном уровне и снабдят новую модель только самой продвинутой и актуальной начинкой.

Источник(и)

Ice Universe

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Ricci Rox, 2021-04-12 (Update: 2021-04-12)
Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - News Editor - @riccirox - 1826 статей на Notebookcheck c 2017 года

 