США сделали очередной санкционный список, и Xiaomi снова повезло туда не попасть
Президент США Джо Байден ввёл в действие новый санкционный список для китайских компаний и предприятий, продолжая тем самым линию действий своего предшественника. Декларируемая цель - ограничить возможности китайских военных сил, тем самым уменьшив незаконную слежку за людьми и прочие нарушения гражданских прав, особенно за пределами самой КНР.
Внесённым в список компаниям не запрещено вести дела с американскими компаниями, в том числе покупать ценные электронные компоненты. Документ лишь запрещает лицам и компаниям из США финансировать их. Список длинен и широк, в него вошли аэрокосмические предприятия, компании, занятые в сферах телекоммуникаций, разработки электроники, включая, разумеется, SMIC и Huawei. Полное перечисление найдётся ближе к низу страницы-первоисточника. Очень интересно то, что компании Xiaomi, которая, подобно Huawei, бросает вызов Apple, в списке нет. Фанаты компании будут рады.