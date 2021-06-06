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США сделали очередной санкционный список, и Xiaomi снова повезло туда не попасть

Белый Дом продолжает изобретать ограничения для тех, кто чем-либо не нравится руководству США (Изображение: Wikipedia)
Белый Дом продолжает изобретать ограничения для тех, кто чем-либо не нравится руководству США (Изображение: Wikipedia)
Со второго августа США запустит новые ограничения для списка из 59 научно-производственных компаний и предприятий КНР. Производителя популярных по всему миру смартфонов угроза не коснулась
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Президент США Джо Байден ввёл в действие новый санкционный список для китайских компаний и предприятий, продолжая тем самым линию действий своего предшественника. Декларируемая цель - ограничить возможности китайских военных сил, тем самым уменьшив незаконную слежку за людьми и прочие нарушения гражданских прав, особенно за пределами самой КНР.

Внесённым в список компаниям не запрещено вести дела с американскими компаниями, в том числе покупать ценные электронные компоненты. Документ лишь запрещает лицам и компаниям из США финансировать их. Список длинен и широк, в него вошли аэрокосмические предприятия, компании, занятые в сферах телекоммуникаций, разработки электроники, включая, разумеется, SMIC и Huawei. Полное перечисление найдётся ближе к низу страницы-первоисточника. Очень интересно то, что компании Xiaomi, которая, подобно Huawei, бросает вызов Apple, в списке нет. Фанаты компании будут рады.

Источник(и)

White House, GSMArena

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Senior Tech Writer - 3806 статей на Notebookcheck c 2018 года
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Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1985 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Deirdre O'Donnell, 2021-06- 6 (Update: 2021-06- 7)

 