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Ноутбуки Alienware m15 R5 поставляются с урезанной RTX 3070

Внутри некоторых Alienware m15 замечена урезанная RTX 3070 (Изображение: Alienware)
Внутри некоторых Alienware m15 замечена урезанная RTX 3070 (Изображение: Alienware)
Обзорщики и пользователи жалуются, что RTX 3070 внутри их новых Alienware задействуют 4608 ядер CUDA вместо 5120. Другие параметры тоже ухудшены. Решить проблему помогает прошивка для RTX 3070, взятая из m15 R4
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇫🇷 ...
кринж и фэйспалм видеокарты GeForce игры и всё связанное с ними GPU ноутбуки
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Ryzen-версия самого нового 15-дюймового Alienware поставляется с мощными процессорами AMD Ryzen 5000 и, предположительно, мощной Nvidia GeForce RTX 3070 (для ноутбука). Вот только эта конкретная RTX 3070 проигрывает другим RTX 3070 из других ноутбуков, даже несмотря на серьёзное значение TGP - заметно больше 100 ватт.

Утилиты вроде GPU-Z и HWiNFO охотно рассказывают, в чём тут дело. Вместо полноценной RTX 3070 разработчики Dell/Alienware использовали урезанную версию с 4608 унифицированными шейдерами, 36 ядрами RT, 144 тензорными ядрами против 5120, 40, 160 у полноценной мобильной RTX 3070. Частоты также отличаются от стандартных, причём у каких-то пользователей они оказались больше, чем должны быть, а у других, наоборот, меньше. Блоков ROP тоже оказалось активно больше, чем должно быть - 96, прямо как в настольной RTX 3070 или мобильной RTX 3080. Для большинства людей, интересующихся компьютерами, то, что более слабые процессоры и видеокарты чаще всего получаются методом отключения отдельных блоков - не новость. Но когда такое делают без информирования покупателя, без громких вопросов и претензий не обойтись.

Временное решение вопроса уже найдено. VBIOS видеокарты RTX 3070 из m15 R4 позволяет активировать выключенные блоки, однако, возможно появление тормозов, потому что та RTX 3070 поставлялась с большим, 140-ваттовым TGP. Более удачно работает чуть другой 125-ваттовый VBIOS. Разумеется, прошивка стороннего VBIOS почти наверняка лишит пользователя гарантии, несмотря на то, что именно он здесь - пострадавшая сторона.

По информации YouTube-канала Jarrod's Tech, люди из Dell/Alienware считают, что они совершенно вправе менять параметры видеокарты подобным образом - более того, они утверждают, что всё это как-то послужит на пользу покупателю. С нашей стороны можем посоветовать лишь искать способы проверить характеристики видеокарты на всех выпущенных в этом году Alienware до того, как отдавать за них честно заработанные деньги.

Уменьшенные частоты, и не только они, видеокарты RTX 3070 (для ноутбука) одного из пользователей Reddit (Изображение: Reddit)
Уменьшенные частоты, и не только они, видеокарты RTX 3070 (для ноутбука) одного из пользователей Reddit (Изображение: Reddit)
Слева - параметры одной такой RTX 3070, справа - она же с прошивкой от RTX 3070 из m15 R4 (Изображение: Форумы Notebookreview)
Слева - параметры одной такой RTX 3070, справа - она же с прошивкой от RTX 3070 из m15 R4 (Изображение: Форумы Notebookreview)
Слева - результат одной такой RTX 3070 в Fire Strike, справа - новый результат с другой 125-ваттовой прошивкой (Изображение: Форумы Notebookreview)
Слева - результат одной такой RTX 3070 в Fire Strike, справа - новый результат с другой 125-ваттовой прошивкой (Изображение: Форумы Notebookreview)

Источник(и)

Reddit, форум Notebookreview (1, 2), YouTube

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Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор - 1335 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.
contact me via: @Geeky_Vaidy
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1985 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-06- 6 (Update: 2021-06- 7)

 