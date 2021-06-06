Ноутбуки Alienware m15 R5 поставляются с урезанной RTX 3070

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Ryzen-версия самого нового 15-дюймового Alienware поставляется с мощными процессорами AMD Ryzen 5000 и, предположительно, мощной Nvidia GeForce RTX 3070 (для ноутбука). Вот только эта конкретная RTX 3070 проигрывает другим RTX 3070 из других ноутбуков, даже несмотря на серьёзное значение TGP - заметно больше 100 ватт.

Утилиты вроде GPU-Z и HWiNFO охотно рассказывают, в чём тут дело. Вместо полноценной RTX 3070 разработчики Dell/Alienware использовали урезанную версию с 4608 унифицированными шейдерами, 36 ядрами RT, 144 тензорными ядрами против 5120, 40, 160 у полноценной мобильной RTX 3070. Частоты также отличаются от стандартных, причём у каких-то пользователей они оказались больше, чем должны быть, а у других, наоборот, меньше. Блоков ROP тоже оказалось активно больше, чем должно быть - 96, прямо как в настольной RTX 3070 или мобильной RTX 3080. Для большинства людей, интересующихся компьютерами, то, что более слабые процессоры и видеокарты чаще всего получаются методом отключения отдельных блоков - не новость. Но когда такое делают без информирования покупателя, без громких вопросов и претензий не обойтись.

Временное решение вопроса уже найдено. VBIOS видеокарты RTX 3070 из m15 R4 позволяет активировать выключенные блоки, однако, возможно появление тормозов, потому что та RTX 3070 поставлялась с большим, 140-ваттовым TGP. Более удачно работает чуть другой 125-ваттовый VBIOS. Разумеется, прошивка стороннего VBIOS почти наверняка лишит пользователя гарантии, несмотря на то, что именно он здесь - пострадавшая сторона.

По информации YouTube-канала Jarrod's Tech, люди из Dell/Alienware считают, что они совершенно вправе менять параметры видеокарты подобным образом - более того, они утверждают, что всё это как-то послужит на пользу покупателю. С нашей стороны можем посоветовать лишь искать способы проверить характеристики видеокарты на всех выпущенных в этом году Alienware до того, как отдавать за них честно заработанные деньги.