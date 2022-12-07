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Alienware возвращает 18-дюймовые игровые ноутбуки

17-дюймовый M17 R5 пока-что самый большой ноутбук Alienware (Изображение: Dell)
17-дюймовый M17 R5 пока-что самый большой ноутбук Alienware (Изображение: Dell)
Флагманские 18-дюймовые игровые ноутбуки возвращаются - сообщает Alienware в своем официальном Twitter-аккаунте. Скорее всего новинки будут основаны на Intel i9-13900HX в паре с мобильной RTX 4080 Ti. Хочется верить, что 18-дюймовые матрицы с поддержкой 240 Гц тоже завезут
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Еще в прошлом месяце в интернете начали появляться утечки с результатами тестирования процессора Intel Core i9-13900HX, который был установлен в 18-дюймовом ноутбуке Razer. И если для последней 18 дюймов это что-то новое, то для Alienware - хорошо забытое старое. Геймерский суббренд Dell уже экспериментировал с 18-дюймовым форм-фактором в прошлом десятилетии и даже предлагал для таких моделей вариации с двумя дискретными видеокартами - вспоминать о толщине таких образцов не хочется. После 2015 года, однако, 18-дюймовые модели Alienware внезапно исчезли, что совпало по времени с популяризацией внешних видеокарт, которые вытеснили конфигурации с Nvidia SLI с рынка. Впрочем, если верить последнему твиту Dell, мы еще увидим новое поколение 18-дюймовых монстров.

Видео-тизер вещает о “большом и мощном” ноутбуке, который обязательно “заявит о себе”. Увидим ли мы вновь знакомый дизайн Alienware с большой толщиной корпуса? Скорее всего нет. Вне всяких сомнений, Intel i9-13900HX потребует мощную систему охлаждения, потому-то производителям и пришлось создавать 18-дюймовые корпуса, но это совершенно точно не означает, что новые ноутбуки будут такими же толстыми, как в 2015. Более того, за счет увеличения габаритов конфигурации с четырьмя накопителями, скорее всего, снова станут доступны.

Что же до мобильных видеокарт Nvidia RTX 4000 - которые еще не представлены официально - судя по слухам и утечкам SLI-конфигурации они поддерживать не будут. Особой нужды в двух видеокартах в ноутбуке все равно нет, ведь производительность даже одного ускорителя и так на высоком уровне. Больших инноваций стоит ожидать от экрана: хотелось бы увидеть 18.4-дюймовые матрицы miniLED или OLED с частотой 165 - 240 Гц. Впрочем, цена у грядущих игровых моделей тоже должна быть нешуточной - точно выше $3000.

Источник(и)

Alienware

TechSpot

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Bogdan Solca, 2022-12- 7 (Update: 2022-12- 7)