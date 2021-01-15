Dell обновила Alienware m17 до мобильных видеокарт Nvidia Ampere. Alienware m17 R4 получил новые конфигурации и 360-Гц FHD дисплей, а также получил награду CES 2021 Innovation Award Honoree

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Dell представила обновленный игровой ноутбук Alienware m17 четвертого поколения. От предыдущего Alienware m17 R3 он отличается некоторыми компонентами и набором характеристик.

Как и обновленный Alienware m15 R4, m17 R4 будет работать на процессорах Intel Core i7-10870H и Core i7-10980HK. Объем оперативной памяти может варьироваться от 8 ГБ до 32 ГБ DDR4-2933. Конфигурации накопителей очень разнообразные и могут включать как один, так и несколько PCIe NVMe SSD, в том числе в RAID-массиве; максимальный объем может достигать 4 ТБ.

Alienware m17 R4 будет выпускаться с различными моделями мобильных видеокарт Nvidia Ampere. Чтобы отводить тепло от мощных компонентов достаточно быстро и эффективно понадобится мощная система охлаждения и в этом плане m17 R4 не разочаровывает.

Dell оснастила m17 R4 вентиляторами с 66 лопастями, а также испарительной камерой. Процессор имеет 6-фазную систему питания, в то время как видеокарта - 12-фазную (во всех конфигурациях).

Как и прошлогодний m17 R3, обновленный m17 R4 также доступен с различными 17-дюймовыми дисплеями, включая FHD вариант с частотой обновления 360 Гц. Если вам необходимо более высокое разрешение и глубина цвета, то лучше подойдет 4K панель с частотой 60 Гц и яркостью 500 нит, а также 100% охватом Adobe RGB.

Alienware m17 R4 выйдет в продажу 26 января по цене от $2149.99. Дополнительно сообщается, что Dell Alienware m17 R4 получил награду CES 2021 Innovation Award Honoree.