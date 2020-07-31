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Dell начала исправлять проблему с зарядкой у XPS 17 9700 и Precision 5750, но решение оказалось непростым

Dell уже знает как решить проблему с зарядкой XPS 17 9700 и Precision 5750, но не говорит как
Dell уже знает как решить проблему с зарядкой XPS 17 9700 и Precision 5750, но не говорит как
Если вы ранее приобрели XPS 17 или Precision 5750 в конфигурации с дискретной видеокартой Nvidia, то в Dell рекомендуют обратиться на линию техподдержки для решения проблемы с зарядкой. Производитель сообщил, что специалистам удалось воспроизвести описанную нами в обзоре проблему и ей подвержено "ограниченное количество" ноутбуков, с владельцами которых Dell будут связываться для разрешения вопроса.
Allen Ngo,
XPS ноутбуки Thunderbolt Ultrabook

Пару недель назад мы получили огромное количество жалоб от первых владельцев XPS 17 на проблемы с зарядкой. Поначалу мы были настроены скептично, но затем столкнулись ровно с такими же нюансами во время обзора данного ноутбука, после чего также узнали, что проявляются они не на всех образцах устройства. Вчера Dell наконец опбликовала официальное заявление насчет данной проблемы:

“Специалистам нашей компании удалось выявить проблему с разрядкой батареи во время питания от сети при высокой нагрузке на ограниченном количестве образцов моделей XPS 17 9700 и Precision 5750. Также удалось определить, что все присутствующие в продаже ныне ноутбуки указанных моделей не подвержены проблеме. Dell свяжется с владельцами подверженных проблеме ноутбуков для разрешения ситуации, но пользователи также сами могут связаться с отделом техподдержки компании.”

Хорошие новости

Что же, в худшем из возможных случаев, Dell просто закрыла бы глаза на проблемы пользователей, тихо исправив дефект в следующем поколении модели, как делают некоторые производители. К счастью, в реальности компания оказалась куда расторопнее и даже собирается сама выйти на связь с обладателями дефективных образцов XPS 17 и Precision 5750, чтобы предложить варианты решения проблемы. Скорее всего, если у вас XPS 17 без дискретной видеокарты, то никаких проблем в работе ноутбука и нет, но вот всем обладателям старшей конфигурации на Nvidia, в Dell рекомендуют связаться с техподдержкой, чтобы проверить работоспособность системы.

Если же вы только планируете приобрести XPS 17 или Precision 5750, то волноваться не о чем - компания подтвердила, что на данный момент в продаже нет дефективных образцов.

Плохие новости

Все, кто ждал простого программного апдейта, который бы магическим образом исправил все проблемы, будут разочарованы. Очевидно, что решить возникшую проблему невозможно даже обновлением BIOS, иначе бы в Dell не стали бы выпускать такое длинное и туманное официально обращение, в котором рекомендуют пользователям обратится в техподдержку. Более того, раз компания сама собирается выходить на контакт с обладателями дефективных моделей, значит с высокой долей вероятности требуется замена материнской платы либо другой вид гарантийного ремонта в СЦ. Тем не менее, утверждать со 100% уверенностью мы ничего не беремся, так как никаких подробностей в Dell не уточняют.

Проблема с зарядкой при высокой нагрузке нами подробно описана в обзоре XPS 17 9700. Пожалуй, это самый амбициозный и технологичный ноутбук за всю историю линейки XPS, потому, в принципе, и не удивительно, что у первого поколения выявились определенные проблемы.

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Allen Ngo, 2020-07-31 (Update: 2020-07-31)
Allen Ngo
Editor of the original article: Allen Ngo - US Editor in Chief

 