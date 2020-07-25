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Некоторые ноутбуки Dell XPS 17 9700 не имеют проблем с зарядкой, что мы описывали в обзоре данной модели

Некоторые образцы XPS 17 9700 без проблем заряжаются на мощности 130 Вт (Изображение: Dell)
Некоторые образцы XPS 17 9700 без проблем заряжаются на мощности 130 Вт (Изображение: Dell)
Оказалось, что далеко не у всех образцов модели Dell XPS 17 9700 наблюдаются проблемы с зарядкой на мощности выше 100 Вт. Тем не менее, даже те устройства, что не подвержены этой проблеме, не всегда заряжаются на максимальной мощности.
Alex Alderson, 🇺🇸
XPS Windows ноутбуки Geforce

Dell XPS 17 9700 вне всяких сомнений является превосходным ноутбуком. Как мы писали в обзоре топовой конфигурации с Core i7-10875H и GeForce RTX 2060 Max-Q, Dell удалось задать новую планку для мультимедийных ноутбуков, что явно ставит в неловкое положение других производителей. Вместе с тем, у нашего тестового образца обнаружились проблемы с зарядкой, которые приводили к тому, что при высокой нагрузке батарея разряжалась при подключенном зарядном устройстве со 100% до 65%.

Как мы упоминали в обзоре, причина этой проблемы скорее всего связана с тем, что Dell использует собственную имплементацию протокола зарядки с мощностью 130 Вт через USB Type-C. Для сравнения, стандарт USB-PD, который используется для передачи энергии на устройства в Thunderbolt 3, согласно спецификации не может передавать более 100 Вт. Именно это ограничение и заставило Dell разработать собственный проприетарный (и судя по всему закрытый) стандарт. Несмотря на все усилия производителя, большинство образцов данной модели способно потреблять максимум 105 Вт, при том что пиковая потребляемая системой мощность составляет 130 Вт.

Пока специалисты Dell пытаются воспроизвести и изучить данный феномен в своих лабораториях, вдруг выяснилось, что некоторые образцы модели все же заряжаются на мощности 130 Вт без каких-либо проблем. Если верить двум подробным веткам обсуждений Reddit r/Dell, несколько владельцев XPS 17 сообщили, что их образцы могут потреблять до 130 Вт через любой из четырех портов Thunderbolt 3. Правда, по утверждению все тех же пользователей, порой этот показатель составляет 120 Вт.

У одного из владельцев история еще интереснее: при подключении фирменного 130-Вт зарядного устройства система сообщила, что подключен неоригинальный адаптер на 90 Вт. А самое интересное здесь то, что после перезагрузки ноутбука эта проблема исчезла.    

Нам с вами остается лишь ждать результатов исследования специалистов Dell, а также выхода возможного программного патча, который бы исправил данную проблему. Со своей стороны мы не можем ручаться за надежность такого источника, как Reddit, но надо сказать что все отзывы владельцев с нормальной 130-Вт зарядкой выглядят довольно правдоподобно и детально. 

Источник(и)

r/Dell (1) (2)

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Alex Alderson, 2020-07-25 (Update: 2020-07-25)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 