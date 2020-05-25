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Для батареи нового Dell XPS 15 заявлено всего 300 циклов зарядки/разрядки

Новый XPS 15 9500 (Изображение: Dell)
Новый XPS 15 9500 (Изображение: Dell)
Недавно Dell представила новый 15-дюймовый XPS 9500 2020 года выпуска. Во многом новинка лучше своего предшественника, но вот заявленный срок работы батареи снизился. Так, пользователи Сети заметили, что в спецификациях ноутбука указано всего 300 циклов зарядки-разрядки батареи - это гораздо меньше, чем у тех же Apple MacBook.
Deirdre O'Donnell | 25/05/2020
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Если судить по анонсированным характеристиками, новый Dell XPS 15 окажется гораздо лучше предшественника: процессоры Intel Comet Lake-H, UHD+ дисплей и "правильная" веб-камера. Однако, емкость батареи теперь меньше, чем у предшественника. И все бы ничего, но пользователь Reddit u/treydilla обнаружил еще один связанный с батареей косяк: ее заявленный срок службы тоже уменьшился.

Давайте взглянем на характеристики 9500 - для этой модели доступны две батареи на выбор: 3-ячеечная емкостью 56 ватт-часов и 6-ячеечная емкостью 86 ватт-часов. Несмотря на разницу в емкости, для обеих батарей заявлено 300 циклов зарядки-разрядки. Для сравнения, у Apple MacBook - 16-дюймового и 13-дюймового 2020 года выпуска - заявлено 1000 циклов.

Такие новости могут заранее разочаровать всех заинтересованных в новом XPS покупателей. Тем не менее, стоит понимать, что заявленный показатель циклов не указывает на полный срок жизни батареи; скорее стоит воспринимать эту цифру, как количество циклов, после которых емкость батареи снизится до 80% от паспортной.

Конечно, покупать ноутбук, заранее зная о таком его недостатке, немного боязно, особенно когда он берется на несколько или более лет работы. И все же покупатели сами могут продлить срок службы батареи, заряжая ее до 80% - соответствующий режим зарядки есть у многих производителей, в том числе у самих Dell. От себя добавим, что Dell нынче предлагают в некоторых регионах всего 1 год гарантии на свои ноутбуки - скорее всего снижение паспортного срока службы батареи связано именно с этим обстоятельством.

Характеристики XPS 15 9500 и доступные варианты батарей (Изображение: Dell на Reddit)
Характеристики XPS 15 9500 и доступные варианты батарей (Изображение: Dell на Reddit)

Источник(и)

Dell на Reddit

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Deirdre O'Donnell, 2020-05-25 (Update: 2020-05-25)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 