Notebookcheck

Бюджетный игровой ноутбук Dell G3 15 3500 обновился до процессоров 10 поколения Intel, получил 144-Гц дисплей и ценник в $780

Dell G3 3500 получил неплохой апгрейд (Изображение: Dell)
Dell G3 3500 получил неплохой апгрейд (Изображение: Dell)
Dell обновляет игровой ноутбук начального уровня G3 15 до процессоров Intel 10 поколения Core H-серии. Также Dell G3 15 3500 теперь будет доступен со 144-Гц дисплеем и четырехзонной RGB-подсветкой клавиатуры. В продажу модели поступит 21 мая по цене от $779.99.
Vaidyanathan Subramaniam | 14/05/2020
Comet Lake игры Geforce ноутбуки

Игровые ноутбуки Dell серии G3 являются недорогим входным билетом в мир гейминга. Dell G3 15 3590 предлагал своим покупателям Core i7-9750H в паре с видеокартами Nvidia вплоть до GTX 1660 Ti Max-Q. В этом году производитель решил обновить начинку G3, чтобы модель могла лучше конкурировать со своими соперниками. 

Новый G3 15 3500 получил два процессора Intel 10 поколения: Core i5-10300H и Core i7-10750H; в качестве видеокарт выступят GTX 1650, GTX 1650 Ti, GTX 1660 Ti и RTX 2060. Модель доступна как с одним SSD, так и в паре с SSD и HDD. В качестве дисплея может выступать FHD панели с яркостью 200 и 300 нит (60 Гц), а также опциональная панель с яркостью 300 нит и частотой 144 Гц. 

Набор портов зависит от выбранной конфигурации. Для моделей с GTX 1650 Ti, USB Type-C с DisplayPort (Alt-Mode) доступен вместе с гигабитным Ethernet. Модели с GTX 1660 Ti и выше обладают портом Thunderbolt 3, mini-DisplayPort и беспроводным адаптером 2x2 Killer E2500 v2.  

Помимо всего прочего, G3 15 3500 поддерживает режим Game Shift, который улучшает игровую производительность, а в системе предустановлена утилита Alienware Command Center, которая позволит настраивать различные параметры ноутбука, включая четырехзонную RGB-подсветку клавиш. За звук отвечает технология Nahimic 3D Audio, которая улучшает качество звучания в играх.

В продаже Dell G3 15 3500 появится в черной и белой расцветке и будет доступен уже 21 мая по цене от $779.99.

Dell G3 3500 (Изображение: Dell)
Dell G3 3500 (Изображение: Dell)
Dell G3 3500, левая сторона (Изображение: Dell)
Dell G3 3500, левая сторона (Изображение: Dell)
Dell G3 3500, правая сторона (Изображение: Dell)
Dell G3 3500, правая сторона (Изображение: Dell)
Характеристики Dell G3 3500 (Изображение: Dell)
Характеристики Dell G3 3500 (Изображение: Dell)

Источник(и)

Пресс-релиз Dell

Ещё по теме

Dell дали преимущество варианту G5 15 5500 на Intel (Изображение: Dell)
Dell G5 15 теперь доступен с процессорами Intel Comet Lake-H и AMD Ryzen 4000 Renoir. Модель на AMD, как обычно, хуже 14/05/2020
Dell XPS 15 9500 - это вовсе не косметическое обновление (Изображение: Dell)
Новый Dell XPS 15 9500 получил ожидаемый редизайн 14/05/2020
Цена XPS 17 9700 стартует с отметки $1499.99 (Изображение: Dell)
Dell XPS 17 9700 представлен официально: испарительная камера, Core i9-10885H, 64 ГБ ОЗУ, SSD на 4 ТБ, Nvidia RTX 2060 и батарея на 97 Вт⋅ч 14/05/2020
Ценник Alienware Area-51m R2 начинается $3049.99 (Изображение: Dell)
Встречайте Dell Alienware Area-51m R2: настольный процессор Core i9 Comet Lake-S, Nvidia RTX 2080 SUPER, 64 ГБ ОЗУ, 4 ТБ SSD, 300-Гц IPS дисплей и сюрприз от AMD 14/05/2020
У текущей модели ноутбука Dell Latitude 14 5401 имеется конфигурация с Intel Core i5-9400H 9-го поколения. (Источник: Dell)
Появились результаты Dell Latitude 5411 на базе Intel Core i5-10400H с Geekbench и UserBenchmark 27/03/2020
Asus ROG Zephyrus G14 также может быть оснащен процессором AMD Ryzen 7 4800HS. (Источник: Asus)
AMD Ryzen 9 4900HS из Asus ROG Zephyrus G14 обошел Intel Core i9-9980HK из Dell Precision 5540 на Geekbench 24/03/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 05 > Бюджетный игровой ноутбук Dell G3 15 3500 обновился до процессоров 10 поколения Intel, получил 144-Гц дисплей и ценник в $780
Vaidyanathan Subramaniam, 2020-05-14 (Update: 2020-05-14)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - News Editor

 