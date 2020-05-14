Бюджетный игровой ноутбук Dell G3 15 3500 обновился до процессоров 10 поколения Intel, получил 144-Гц дисплей и ценник в $780

Dell обновляет игровой ноутбук начального уровня G3 15 до процессоров Intel 10 поколения Core H-серии. Также Dell G3 15 3500 теперь будет доступен со 144-Гц дисплеем и четырехзонной RGB-подсветкой клавиатуры. В продажу модели поступит 21 мая по цене от $779.99.

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Игровые ноутбуки Dell серии G3 являются недорогим входным билетом в мир гейминга. Dell G3 15 3590 предлагал своим покупателям Core i7-9750H в паре с видеокартами Nvidia вплоть до GTX 1660 Ti Max-Q. В этом году производитель решил обновить начинку G3, чтобы модель могла лучше конкурировать со своими соперниками.

Новый G3 15 3500 получил два процессора Intel 10 поколения: Core i5-10300H и Core i7-10750H; в качестве видеокарт выступят GTX 1650, GTX 1650 Ti, GTX 1660 Ti и RTX 2060. Модель доступна как с одним SSD, так и в паре с SSD и HDD. В качестве дисплея может выступать FHD панели с яркостью 200 и 300 нит (60 Гц), а также опциональная панель с яркостью 300 нит и частотой 144 Гц.

Набор портов зависит от выбранной конфигурации. Для моделей с GTX 1650 Ti, USB Type-C с DisplayPort (Alt-Mode) доступен вместе с гигабитным Ethernet. Модели с GTX 1660 Ti и выше обладают портом Thunderbolt 3, mini-DisplayPort и беспроводным адаптером 2x2 Killer E2500 v2.

Помимо всего прочего, G3 15 3500 поддерживает режим Game Shift, который улучшает игровую производительность, а в системе предустановлена утилита Alienware Command Center, которая позволит настраивать различные параметры ноутбука, включая четырехзонную RGB-подсветку клавиш. За звук отвечает технология Nahimic 3D Audio, которая улучшает качество звучания в играх.

В продаже Dell G3 15 3500 появится в черной и белой расцветке и будет доступен уже 21 мая по цене от $779.99.