Бюджетный игровой ноутбук Dell G3 15 3500 обновился до процессоров 10 поколения Intel, получил 144-Гц дисплей и ценник в $780
Игровые ноутбуки Dell серии G3 являются недорогим входным билетом в мир гейминга. Dell G3 15 3590 предлагал своим покупателям Core i7-9750H в паре с видеокартами Nvidia вплоть до GTX 1660 Ti Max-Q. В этом году производитель решил обновить начинку G3, чтобы модель могла лучше конкурировать со своими соперниками.
Новый G3 15 3500 получил два процессора Intel 10 поколения: Core i5-10300H и Core i7-10750H; в качестве видеокарт выступят GTX 1650, GTX 1650 Ti, GTX 1660 Ti и RTX 2060. Модель доступна как с одним SSD, так и в паре с SSD и HDD. В качестве дисплея может выступать FHD панели с яркостью 200 и 300 нит (60 Гц), а также опциональная панель с яркостью 300 нит и частотой 144 Гц.
Набор портов зависит от выбранной конфигурации. Для моделей с GTX 1650 Ti, USB Type-C с DisplayPort (Alt-Mode) доступен вместе с гигабитным Ethernet. Модели с GTX 1660 Ti и выше обладают портом Thunderbolt 3, mini-DisplayPort и беспроводным адаптером 2x2 Killer E2500 v2.
Помимо всего прочего, G3 15 3500 поддерживает режим Game Shift, который улучшает игровую производительность, а в системе предустановлена утилита Alienware Command Center, которая позволит настраивать различные параметры ноутбука, включая четырехзонную RGB-подсветку клавиш. За звук отвечает технология Nahimic 3D Audio, которая улучшает качество звучания в играх.
В продаже Dell G3 15 3500 появится в черной и белой расцветке и будет доступен уже 21 мая по цене от $779.99.
Источник(и)
Пресс-релиз Dell