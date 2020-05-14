Новый Dell XPS 15 9500 получил ожидаемый редизайн
Линейка ноутбуков Dell XPS всегда была одной из самых востребованных на рынке. После длительного использования старого и проверенного дизайна, Dell наконец полностью обновили существующие модели. Времена неудобной веб-камеры и тихих динамиков минули, но теперь нам с вами придется смириться с отсутствием портов USB Type-A. И все же, на примере XPS 15 9500 эволюция заметна гораздо больше, чем у предыдущих поколений модели.
Дизайн: Алюминий и углеволокно, но без USB Type-A
Представители линейки XPS всегда отличались премиальной эстетикой и новинка в этом плане не стала исключением. Корпус ноутбука выполнен из цельного куска алюминия с помощью станка ЧПУ, который затем дважды прошел анодирование для пущей устойчивости перед царапинами. Палуба как и ранее выполнена из углеволокна и позволила сделать корпус легким, но прочным. Логотип XPS теперь выполнен из цельного куска металла.
Помимо нового дисплея InfinityEdge с тонкими рамками со всех четырех сторон, в глаза бросается отсутствие порта USB Type-A. Тем не менее в отличие от Apple, Dell предлагает сочетание Thunderbolt 3 и USB 3.1 Type-C. В сущности, у ноутбука два порта Thunderbolt 3 с полной пропускной способностью слева и USB 3.1 Type-C порт с поддержкой power delivery и DisplayPort справа. На правой стороне также располагается картридер и аудио разъем. Кроме того, в комплекте с ноутбуком будет поставляться адаптер с USB Type-C на Type-A и HDMI 2.0.
В новом XPS 15 9500 производитель также перенес динамики на палубу - в корпусе было проделано 4532 микро-отверстий с помощью лазера, чтобы сделать решетки. Правда по сути динамиков все-таки четыре: два низкочастотных направлены вверх и два высокочастотных направлены вниз. В Dell сообщают, что настройкой динамиков занимались профессиональные музыканты, а благодаря технологии Waves Nx 3D Audio звук в наушниках и со встроенных микрофонов обладает высоким качеством. За качество звука с микрофонов также отвечает технология Waves MaxxVoice.
Дисплей: InfinityEdge 16:10 с тонкими рамками и правильной веб-камерой
Новый XPS 15 9500 теперь обладает 15.6-дюймовым InfinityEdge дисплеем с тонкими рамками со всех четырех сторон и соотношением 16:10, а также разрешением вплоть до UHD+ (3840 x 2400 пикселей) и 100% цветовым охватом Adobe RGB (94% DCI-P3). В Dell говорят, что XPS 15 обладает специальным антибликовым покрытием, благодаря которому читабельность глянцевого дисплея значительно улучшается. Заявленная яркость дисплеев составляет 500 нит, а угол обзора - 178°.
Панель с UHD+ разрешением соответствует сертификации VESA DisplayHDR 400. FHD и UHD панели поддерживают Dolby Vision и Dell Eyesafe. Последняя призвана защитить глаза пользователя от вредоносной части спектра синего света.
Больше всего критике в XPS 15 подвергалось расположение веб-камеры. К счастью в Dell одумались и переместили ее на стандартное место. Более того, камера обладает HD-качеством и поддерживает распознавание по лицу в Windows Hello.
Характеристики: вплоть до Core i9-10885H и GTX 1650 Ti Max-Q, но батарея теперь слабее
Анонсированные в прошлом месяце процессоры Intel 10 поколения Comet Lake-H прибыли и на XPS 15 9500. Для XPS 15 производитель предлагает чипы Core i5-10300H, Core i7-10750H, Core i7-10875H и Core i9-10885H. Объем оперативной памяти варьируется от 8 до 64 ГБ (двухканальный режим), предусмотрено два слота с поддержкой частоты вплоть до 2933 МГц. Емкость NVMe SSD варьируется от 256 ГБ до 2 ТБ. За обработку графики отвечает видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q с 4 ГБ видеопамяти GDDR6. Интересно узнать, не будет ли у новинки троттлинга процессора и видеокарты, как у предыдущих представителей XPS.
Еще одной особенностью является наличие специальных версий "Creator Edition", которые адресованы художникам и дизайнерам. Creator Edition получит как минимум Core i5, 512-ГБ SSD и 16 ГБ ОЗУ.
В отличие от предыдущих поколений XPS 15 теперь максимальная емкость батареи составляет 86 Вт⋅ч. Покупателям также будут доступны версии с батареями на 56 Вт⋅ч. Несмотря на это обстоятельство, производитель утверждает, что автономность будет достаточная для одного полного дня работы.
Цены и сроки появления в продаже
Dell XPS 15 9500 уже в продаже по цене от $1299.99, в Европе и Азии он должен появиться в течении недели. Кроме того в Dell выпустили специальное приложение для синхронизации смартфонов на iOS/Android и ноутбуков XPS.
Источник(и)
Пресс-релиз Dell