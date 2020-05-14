Новый Dell XPS 15 9500 получил ожидаемый редизайн

Представители линейки XPS всегда отличались премиальной эстетикой и новинка в этом плане не стала исключением. Корпус ноутбука выполнен из цельного куска алюминия с помощью станка ЧПУ, который затем дважды прошел анодирование для пущей устойчивости перед царапинами. Палуба как и ранее выполнена из углеволокна и позволила сделать корпус легким, но прочным. Логотип XPS теперь выполнен из цельного куска металла.

Помимо нового дисплея InfinityEdge с тонкими рамками со всех четырех сторон, в глаза бросается отсутствие порта USB Type-A. Тем не менее в отличие от Apple, Dell предлагает сочетание Thunderbolt 3 и USB 3.1 Type-C. В сущности, у ноутбука два порта Thunderbolt 3 с полной пропускной способностью слева и USB 3.1 Type-C порт с поддержкой power delivery и DisplayPort справа. На правой стороне также располагается картридер и аудио разъем. Кроме того, в комплекте с ноутбуком будет поставляться адаптер с USB Type-C на Type-A и HDMI 2.0.

В новом XPS 15 9500 производитель также перенес динамики на палубу - в корпусе было проделано 4532 микро-отверстий с помощью лазера, чтобы сделать решетки. Правда по сути динамиков все-таки четыре: два низкочастотных направлены вверх и два высокочастотных направлены вниз. В Dell сообщают, что настройкой динамиков занимались профессиональные музыканты, а благодаря технологии Waves Nx 3D Audio звук в наушниках и со встроенных микрофонов обладает высоким качеством. За качество звука с микрофонов также отвечает технология Waves MaxxVoice.