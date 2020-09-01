Dell XPS 13 2021: процессор Intel Tiger Lake и видеокарта Iris Xe
Процессоры Intel Tiger Lake уже совсем близко: некоторые производители даже успели анонсировать обновленные модели своих ноутбуков. В Dell пока этого не делали, но в утекшем в Сеть промо-ролике Tiger Lake засветился очень похожий на XPS 13 ноутбук. Видео опубликовал пользователь Twitter WalkingCat.
Название модели продемонстрированного в ролике ноутбука не упоминается, так как речь идет о новых возможностях процессора Intel Core i7 Tiger Lake и его встроенной видеокарты Iris Xe Graphics. Тем не менее, любому, кто когда либо видел XPS 13 очевидно, что показан здесь именно он. Тонкие рамки, черная карбоновая палуба и светло-серая крышка как раз характерны для современных представителей серии XPS, в то время как по размерам удается понять, что показана как раз 13-дюймовая модель.
Из видео также становится понятно, что обновленный XPS 13 сохранит дизайн текущей версии - XPS 13 9300. Соответственно, изменения произойдут лишь в аппаратной части новинки. Пока что неизвестно, когда именно Dell собираются выпускать преемника XPS 13 на Tiger Lake, но одно можно сказать наверняка - следующее поколение получит порт Thunderbolt 4.
Для сравнения, XPS 13 9300 был анонсирован в январе на выставке CES 2020, то есть ровно через год после анонса XPS 13 9380. Можно предположить, что следующий XPS 13 появится в январе 2021 года. Тем не менее, в Dell могут представить преемника текущего XPS и раньше, ведь промо-материалы, как мы видим, вполне готовы.