Dell представила обновленный игровой ноутбук Alienware m17 R3 с 360-Гц дисплеем

Dell представила обновленную версию Alienware m17 R3 с 360-Гц FHD дисплеем. Помимо повышенной частоты обновления, ноутбук также получил улучшенную систему охлаждения. Цена и сроки появления в продаже пока неизвестны.

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Компания Dell анонсировала новую ревизию игрового ноутбука Alienware m17 R3, которая минимально отличается от существующей.

Тогда как у предыдущей версии Alienware m17 R3 дисплей обладал частотой обновления в 300 Гц, новая ревизия получила панель с частотой 360 Гц (3 мс). В топовой конфигурации ноутбук оснащается Intel Core i9-10980HK and Nvidia GeForce RTX 2080 Super. Жаль, но мобильных RTX 3000 пока что мы с вам не увидим. Максимальный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, а предельная вместимость подсистемы хранения насчитывает 4 ТБ. Производитель также сообщает, что система охлаждения Alienware Cryotech была улучшена для снижения температуры компонентов.

Стоимость новинки и сроки ее появления пока не анонсируются.