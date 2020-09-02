Dell представила обновленный игровой ноутбук Alienware m17 R3 с 360-Гц дисплеем
Компания Dell анонсировала новую ревизию игрового ноутбука Alienware m17 R3, которая минимально отличается от существующей.
Тогда как у предыдущей версии Alienware m17 R3 дисплей обладал частотой обновления в 300 Гц, новая ревизия получила панель с частотой 360 Гц (3 мс). В топовой конфигурации ноутбук оснащается Intel Core i9-10980HK and Nvidia GeForce RTX 2080 Super. Жаль, но мобильных RTX 3000 пока что мы с вам не увидим. Максимальный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, а предельная вместимость подсистемы хранения насчитывает 4 ТБ. Производитель также сообщает, что система охлаждения Alienware Cryotech была улучшена для снижения температуры компонентов.
Стоимость новинки и сроки ее появления пока не анонсируются.
Источник(и)
Dell