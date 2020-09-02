Игровые ПК Dell Alienware Aurora получили видеокарты Nvidia RTX 3080 и RTX 3090

Серия игровых ПК Dell Alienware Aurora будут продаваться в конфигурациях с видеокартами Nvidia GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Остальной набор компонентов не претерпел изменений, как и футуристичный дизайн корпуса. Цены и сроки появления в продаже будут анонсированы позже.

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После того как Nvidia наконец официально представила видеокарты RTX 3000 Ampere, производители могут анонсировать свои системы на их основе. Dell стала одной из первых, объявив о выходе обновленных игровых ПК Alienware Aurora со свежими видеокартами.

На данный момент линейка данных игровых ПК строится на базе компонентов от Intel, AMD и Nvidia. В качестве процессоров эти настольные ПК используют чипы Intel Comet Lake и AMD Ryzen 3000: в топовых конфигурациях применяются Core i9-10900K и Ryzen 9 3950X. Однако, теперь вместе с ними также можно будет установить видеокарты Nvidia GeForce RTX 3090 и RTX 3080. О версиях с двумя видеокартами пока ничего не сказано, но остальные компоненты остались неизменными: до 64 ГБ ОЗУ и накопители до 4 ТБ суммарно (2 ТБ NVMe SSD плюс 2 ТБ 7200 об/мин жесткий диск SATA).

С учетом всего, что мы знаем о Nvidia RTX 3090 и RTX 3080, греться они будут довольно сильно. В Dell заявляют, что ПК серии Aurora получат уникальную систему охлаждения, которая будет держать нагрев под контролем. Тем не менее, дизайн самого корпуса ничуть не изменился. К сожалению, стоимость и сроки появления в продаже не были анонсированы, но базовая версия текущих моделей стоит $2000.