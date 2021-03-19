Cherry разработала сверхтонкие механические переключатели для ноутбучных клавиатур

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Впервые ноутбучная механическая клавиатура от Cherry появилась в монструозном 18.4-дюймовом MSI GT80 Titan пару лет назад. Этот игровой ноутбук был слишком тяжелым, большим и толстым, а также очень дорогим для рядового покупателя, потому оценить старания Cherry тогда удалось единицам. Однако, специалисты компании не сидели сложа руки и за прошедшее время успели разработать сверхтонкие переключатели, которые подойдут даже для современных компактных игровых ноутбуков.

Толщина подложки переключателей составляет всего 0.6 мм, а общая толщина механизма в 6 раз меньше, чем у традиционного переключателя Cherry Red. Разработчики заявляют, что при создании конструкции механизма вдохновлялись автомобилем DeLorean, двери которого открываются вверх - если включить фантазию, то Г-образные крепления пружины на изображении ниже действительно напоминают знаменитую машину для путешествий во времени. Надо сказать, что конструктивно новый механизм совершенно не похож на распространенный ножничный или butterfly-механизм от Apple. При этом, долговечность у нового механизма такова, что должна превысить среднестатистический срок жизни ноутбука - в Cherry обещают 15 миллионов нажатий.