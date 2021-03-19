Cherry разработала сверхтонкие механические переключатели для ноутбучных клавиатур
Впервые ноутбучная механическая клавиатура от Cherry появилась в монструозном 18.4-дюймовом MSI GT80 Titan пару лет назад. Этот игровой ноутбук был слишком тяжелым, большим и толстым, а также очень дорогим для рядового покупателя, потому оценить старания Cherry тогда удалось единицам. Однако, специалисты компании не сидели сложа руки и за прошедшее время успели разработать сверхтонкие переключатели, которые подойдут даже для современных компактных игровых ноутбуков.
Толщина подложки переключателей составляет всего 0.6 мм, а общая толщина механизма в 6 раз меньше, чем у традиционного переключателя Cherry Red. Разработчики заявляют, что при создании конструкции механизма вдохновлялись автомобилем DeLorean, двери которого открываются вверх - если включить фантазию, то Г-образные крепления пружины на изображении ниже действительно напоминают знаменитую машину для путешествий во времени. Надо сказать, что конструктивно новый механизм совершенно не похож на распространенный ножничный или butterfly-механизм от Apple. При этом, долговечность у нового механизма такова, что должна превысить среднестатистический срок жизни ноутбука - в Cherry обещают 15 миллионов нажатий.
Глубина хода клавиш с новым механизмом составит 1.8 мм, в то время как у традиционных переключателей Cherry Red и Blue он составляет 2.0 мм и 2.2 мм соответственно. При этом, компания решила не выпускать версии с различным цветом для ноутбучных переключателей, упомянув лишь, что по отклику они будут максимально напоминать Cherry Blue. Естественно, клавиатуры на базе новых переключателей будут поддерживать возможность одновременного нажатия всех клавиш (полный антигостинг).
Первыми клавиатуры с новыми переключателями от Cherry получат игровые ноутбуки Dell Alienware m15 G4 и Alienware m17 G4. Дизайн корпусов у новых моделей будет точно таким же, как у своих прямых предшественников третьего поколения (G3), так как Dell не пришлось изменять конструкцию ради новых клавиатур Cherry. Вес обновленных моделей, тем не менее, может немного отличаться (пока что точные характеристики неизвестны); в Dell также сообщают, что обе обновленные модели будут доступны в более дешевых конфигурациях со стандартными клавиатурами.
Станет ли новый механизм от Cherry стандартом среди игровых ноутбуков сказать сложно, ведь все предыдущие попытки различных производителей по созданию "особенного" нового типа переключателей не сыскали особого успеха. В качестве примера можно привести клавиши butterfly от Apple, у которых выявились инженерные изъяны и дефекты, а также оптические переключатели у Razer Blade 15, которые были доступны менее года; сюда же можно отнести и особые клавиши MagLev, что использовались в XPS 15 2-in-1 от самой Dell - ныне данный инновационный механизм почему-то больше не используется производителем. Одним словом, Cherry придется знатно попотеть чтобы войти в историю в качестве хорошего примера.