Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro: 144-Гц экран, зарядка 120 Вт и встроенный SSD

Игровые смартфоны Black Shark 4 и Black shark 4 Pro официально представлены и, надо сказать, характеристики у них довольно интересные. Основные параметры у обеих моделей совпадают: 6.7-дюймовый 144-Гц AMOLED дисплей, батарея на 4500 мАч с поддержкой 120-Вт зарядки и выдвижные курки для лучшего управления в играх. В Black Shark заявляют, что в ближайшее время оба смартфона также будут представлены и для международного рынка

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Дочерняя компания Xiaomi Black Shark выпустила сразу два новых игровых смартфона: Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro. Обе новинки обладают рядом характеристик, которые ранее не встречались в устройствах на Android. В частности, одна из моделей имеет встроенный SSD. Тем не менее, в отличие от других игровых смартфонов 2021 года выпуска, Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro оснащены различными чипсетами.

Начнем с дисплея: Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro получили 6.67-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 144 Гц, частотой опроса сенсорного экрана 720 Гц, пиковой яркостью 1300 нит и 111% охватом цветового пространства DCI-P3. Согласно Black Shark, задержка ввода у данных экранов составляет всего 24 мс - это самый лучший показатель среди смартфонов (даже у iPhone он выше). В то же время, данные дисплеи не будут поддерживать динамическую подстройку частоты обновления. Как бы там ни было, обе новые модели также имеют выдвижные триггеры на боковой грани, имитирующие курки геймпадов. Емкость батареи у обеих моделей насчитывает 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка на мощности до 120 Вт. Если верить Black Shark, то на полную зарядку батарей уходит 15 минут.

Переходим к начинке: Black Shark 4 Pro работает на флагманском Qualcomm Snapdragon 888, в то время как Black Shark 4 получил "новый" Snapdragon 870. Максимальная конфигурация памяти составляет 12/256 ГБ для Black Shark 4 и 16/512 ГБ для старшей Pro-модели. Однако, у Black Shark 4 Pro есть еще один туз в рукаве - это первый в мире смартфон на Android с настоящим SSD в роли встроенного накопителя. Согласно первым результатам тестов встроенного накопителя в AndroBench, которые были опубликованы в twitter-аккаунте Ice Universe, скорость последовательного чтения составляет 3000 МБ/с, а последовательной записи - 1158 МБ/с. Оба модели получили качественные динамики, благодаря которым они уже возглавили топ DXOMark по качеству звука.

Что насчет камеры? У обеих моделей модуль с тремя камерами, но при этом у Pro-версии основной сенсор имеет разрешение 64 МП, а у стандартной - 48 МП. Вспомогательные камеры в обеих моделях имеют разрешением 8 МП (ультраширокоугольная оптика) и 5 МП (макро). Разрешение фронтальной камеры, которая находится в отверстии по центру у верхнего края дисплея, составляет 20 МП. Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro также поддерживают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и даже имеют 3.5-мм аудио разъем.

Цены и старт продаж

Базовая версия Black Shark 4 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить около $383 на рынке Азии. Младшая версия Black Shark 4 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти оценивается в $613. Предзаказ на модели стартует 26 марта в Китае, а глобальный запуск, по словам компании, произойдет очень скоро. Black Shark также будет продавать два новых аксессуара для данных моделей: кулер Black Shark FunCooler 2 Pro и... проводную гарнитуру (загадочная логика китайцев).