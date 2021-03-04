Их уже разобрали: Вот как выглядит охлаждение Xiaomi LiquidCool внутри Redmi K40 и Redmi K40 Pro

Модели Redmi K40 разобрали на камеру, и теперь мы знаем, что у них внутри. Оба смартфона греются вопреки охлаждению LiquidCool, так как же оно вообще выглядит?

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Модели Xiaomi Redmi K40 пока ещё не продаются по всему миру, в отличие от Xiaomi Mi 11 - но любители мобильных технологий уже успели добраться до их внутренностей. Разобраны были Redmi K40 и Redmi K40 Pro. Впрочем, Redmi K40 Pro Plus от них отличается не сильно, в нём другие только камеры и количество RAM.

Redmi K40 использует процессор Snapdragon 870, в то время как K40 Pro поставляется со Snapdragon 888. Но внутреннее устройство этих двух смартфонов выглядит на удивление похожим. Автор видео отмечает, что K40 греется чуть больше, чем K40 Pro. Главный же вывод - то, что LiquidCool от Xiaomi представляет собой всего лишь небольшой теплоотвод из меди, знакомый каждому, кто видел разобранный ноутбук. Ещё часть внутренних компонентов снабжена теплоизоляцией и теплопроводящими липучками. В общем, система рассеивания тепла здесь не настольно серьёзна, как в Mi 10 Ultra.

Приятно видеть, что тыловые камеры устанавливаются в виде отдельных, съёмных модулей. Они не припаяны к плате и не встроены все в один модуль, что усложнило бы починку и увеличило затраты на неё. Аккумулятор приклеен на отрывную липучку, заменить его можно будет без манипуляций с феном.

Для выпуска на международные рынки модели серии Redmi K40 могут быть переименованы в серию POCO F3.