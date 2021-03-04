Новости от TSMC: 3 нанометра к концу 2021 и много фабрик в США
Совсем недавно 7-нанометровое производство было чудом из чудес, а сейчас в TSMC почти завершили прыжок от 5 нанометров к 3. Часть производства будет переведена в США, как и объявил в прошлом году президент Трамп, но, правда, не сегодня и не завтра.
Источники нашей сегодняшней новости говорят о том, что Apple выразила желание вложиться в разворачивание трёх нанометров и тем самым ускорить его. Потенциально первые небольшие партии 3-нанометровых процессоров для Apple могут быть готовы уже к концу 2021. В таком случае компания получит огромное преимущество, которое будет не лишним с учётом намечающейся борьбы с Intel и AMD не только за массового потребителя (процессор M1 в MB Air, MB Pro и Mac mini прошлого, 2020 года выпуска), но и за более серьёзные секторы рынка (сколько же ядер будет в процессоре для Mac Pro?)
Постоянное развитие и увеличение объёмов производства требует в том числе новых площадок. Первым в TSMC хотят открыть завод в Аризоне, который, по плану, начнёт строиться в 2021 году и заработает в 2024-2025 году. На нём будут делать 3-нанометровую и 5-нанометровую продукцию, хотя, возможно, к тому времени получат распространение ещё более миниатюрные технологии и это вызовет смену сегодняшних планов. В целом TSMC планирует открыть в США шесть заводов. Подобные (менее рьяные) планы на ближайшие годы держит при себе и компания Samsung.
Именно фабрики Samsung и TSMC в последнее время выпускают все самые современные и интересные чипы. Intel и Global Foundries однозначно отстали и могут не вернуться на прежние позиции никогда.