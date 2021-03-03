Скидка: DNS распродаёт серебристый MacBook Air (2019) за 79999 рублей

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Словно услышав нашу недавнюю критику, в DNS решили в кои-то веки сделать заметную скидку. Речь идёт о базовой конфигурации 13.3-дюймового MacBook Air (2019). Прямо сейчас он стоит около 900 евро или 1100 долларов, при заказе из запада России, по крайней мере, против исходных 89990 рублей [если память не подводит автора сих строк]. По соседству с этим ноутбуком выставлен старый Air производства 2017 года с экраном TN по цене 70 с небольшим тысяч рублей. В нём нет ни одного порта USB-C, и его старый видеопроцессор HD Graphics не умеет аппаратно декодировать видео VP9 с YouTube. Другой вариант по соседству - это самый новый Air на процессоре Apple M1, и он стоит уже 99990 рублей.

Обсуждаемый ноутбук располагает экраном IPS с разрешением 2560x1600 и поддержкой TrueTone, двухъядерным процессором Intel i5-8210Y, интегрированным видеопроцессором Intel UHD 617, двумя портами Thunderbolt 3 (USB-C, PowerDelivery, DisplayPort). Клавиатура подсвечивается, тип переключателя: Бабочка. Количество оперативной памяти = 8 ГБ, постоянной = 128 ГБ. По всей видимости, речь идёт о самых последних образцах в продаже, которые ещё можно купить у более-менее уважаемой торговой сети с реальным присутствием в регионах и некрупных городах.