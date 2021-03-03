Apple может выпустить Pro-версию iPad mini
Предполагается, что прямо сейчас, в начале марта, завершается разработка Pro-версии самого компактного планшета Apple. Внутреннее и внешнее построение планшета, его визуальный дизайн ещё дополняются. После этого будут стадии тестирования и затем серийного производства.
Источники считают, что iPad mini Pro будет во многом схож с iPad mini 6. Согласно слухам, iPad mini 6 будет располагать 9.15-дюймовым экраном, его официальный релиз может состояться совсем скоро, в марте. При этом Pro-версия будет представлена лишь во второй половине года. Ещё источники новости считают, что диагональ экрана в Pro-версии будет около 8.7 дюйма.