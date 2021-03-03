Notebookcheck
 
 
 
 

Apple может выпустить Pro-версию iPad mini

iPad mini Pro должен быть похож на iPad mini 6. Предполагаемые изображения последнего мы увидели ещё в январе (Изображение: xleaks7, Pigtou)
iPad mini Pro должен быть похож на iPad mini 6. Предполагаемые изображения последнего мы увидели ещё в январе (Изображение: xleaks7, Pigtou)
Южнокорейские источники говорят о том, что этот разрабатываемый в настоящий момент планшет будет готов к релизу во второй половине 2021 года. Осторожно - источники не слишком авторитетны!
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Apple планшеты слухи

Предполагается, что прямо сейчас, в начале марта, завершается разработка Pro-версии самого компактного планшета Apple. Внутреннее и внешнее построение планшета, его визуальный дизайн ещё дополняются. После этого будут стадии тестирования и затем серийного производства.

Источники считают, что iPad mini Pro будет во многом схож с iPad mini 6. Согласно слухам, iPad mini 6 будет располагать 9.15-дюймовым экраном, его официальный релиз может состояться совсем скоро, в марте. При этом Pro-версия будет представлена лишь во второй половине года. Ещё источники новости считают, что диагональ экрана в Pro-версии будет около 8.7 дюйма.

Источник(и)

Naver Blog, @FrontTron

AMD SAM даёт больший прирост к/с, ч...
Скидка: DNS распродаёт серебристый ...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 03 > Apple может выпустить Pro-версию iPad mini
Alex Alderson, 2021-03- 3 (Update: 2021-03- 3)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 