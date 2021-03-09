Энтузиаст собрал iMac на процессоре Apple M1

Apple еще не представила iMac на базе собственного ARM-процессора, но один из пользователей YouTube уже собрал такой компьютер. Пока что проект выглядит незавершенным, но он позволяет понять, как примерно будет выглядеть будущая новинка от Apple.

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Выход обновленного iMac ожидается к концу 2021 года - помимо перехода на собственную ARM-платформу, от Apple ожидают и переосмысления дизайна данного моноблочного компьютера. Пользователь YouTube Люк Миани (Luke Miani) решил, что ждать не интересно и самостоятельно собрал iMac на процессоре Apple M1.

Взяв за основу старый 27-дюймовый iMac, энтузиаст заменил оригинальную начинку на материнскую плату от Mac mini на базе M1, которую подсоединил к специальному конвертеру, что позволил выводить картинку на дисплей. Такие конвертеры продаются, например, на eBay, потому повторить проект при желании может каждый.

Итогом сего действа стал iMac, который потребляет меньше энергии, но при этом показывает более высокую производительность.

Тем не менее, в текущем виде у данного проекта есть проблемы. Главный нюанс заключается в доступных портах - автор видео утверждает, что для включения устройства ему каждый раз приходится снимать экран. То же самое происходит, если ему нужно подключить какую-либо периферию. Компьютер без портов - может быть именно такое устройство и мечтают создать в Apple?