Будущий складной iPhone может быть совместимым с Apple Pencil
Источники этой новости говорят, что, подобно электромобилю от Apple, проект складного телефона откладывается. Называется даже ожидаемая сейчас дата выхода складного iPhone: 2023 год.
Samsung, Huawei уже имеют такие модели в своём ассортименте, и не только они. Samsung может сделать новую складную модель с поддержкой S Pen до конца 2021 года. Так вот, аналитики считают, что к моменту выхода складного iPhone поддержка стилуса будет уже непреложной нормой и в Apple не решатся отойти от трендов.
Ещё источники считают, что складной смартфон от Apple будет больше похож на Galaxy Z Flip, чем на Galaxy Z Fold. Диагональ основного экрана должна составить не более 7.6 дюйма.
Интересно, как Apple Pencil будет прикрепляться к корпусу этого предполагаемого телефона для удобной транспортировки? Возможно, к тому времени Apple выпустит более компактную версию своего стилуса.