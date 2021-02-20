Notebookcheck

Будущий складной iPhone может быть совместимым с Apple Pencil

Будущий складной iPhone может быть совместимым с Apple Pencil (Изображение: Apple)
Будущий складной iPhone может быть совместимым с Apple Pencil (Изображение: Apple)
Слухи про "iPhone Flip" или "iPhone Fold" ходят давно. Вот очередная порция
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Источники этой новости говорят, что, подобно электромобилю от Apple, проект складного телефона откладывается. Называется даже ожидаемая сейчас дата выхода складного iPhone: 2023 год.

Samsung, Huawei уже имеют такие модели в своём ассортименте, и не только они. Samsung может сделать новую складную модель с поддержкой S Pen до конца 2021 года. Так вот, аналитики считают, что к моменту выхода складного iPhone поддержка стилуса будет уже непреложной нормой и в Apple не решатся отойти от трендов.

Ещё источники считают, что складной смартфон от Apple будет больше похож на Galaxy Z Flip, чем на Galaxy Z Fold. Диагональ основного экрана должна составить не более 7.6 дюйма.

Интересно, как Apple Pencil будет прикрепляться к корпусу этого предполагаемого телефона для удобной транспортировки? Возможно, к тому времени Apple выпустит более компактную версию своего стилуса.

Источник(и)

EqualOcean

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Deirdre O'Donnell, 2021-02-20 (Update: 2021-02-20)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 