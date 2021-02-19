Notebookcheck

Вьетнамское Интернет-кафе зарабатывает на видеокартах больше, чем на живых клиентах

А прибыли стало больше, чем было! (Изображение: STAR GAMING)
А прибыли стало больше, чем было! (Изображение: STAR GAMING)
Facebook-пост от компании STAR GAMING демонстрирует больше полусотни RTX 3080, занятых в благородном деле криптомайнинга
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
видеокарты GeForce игры и всё связанное с ними PC и всё связанное с ним бизнес

Пока ограничения на сбор людей в одном помещении то уходят, то вводятся заново, Интернет-кафе вынуждены искать новые способы заработка - как и почти любой бизнес сферы обслуживания. Иные из них переключаются на совершенно иной вид деятельности.

Если верить этой публикации в Facebook, одно вьетнамское кафе подрядило под майнинг больше полусотни видеокарт RTX 3080. Речь идёт о самых обычных моделях, без всяких модификаций, с подсветкой RGB. Интересно, где они взяли столько? В большинстве стран запасы карт RTX 3000 очень ограничены, и это продлится минимум до мая.

Смотрим, любуемся, завидуем.

(Изображение: STAR GAMING)
(Изображение: STAR GAMING)
(Изображение: STAR GAMING)

Источник(и)

STAR GAMING, @I_Leak_VN, Videocardz

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Alex Alderson, 2021-02-19 (Update: 2021-02-19)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 