Вьетнамское Интернет-кафе зарабатывает на видеокартах больше, чем на живых клиентах
Пока ограничения на сбор людей в одном помещении то уходят, то вводятся заново, Интернет-кафе вынуждены искать новые способы заработка - как и почти любой бизнес сферы обслуживания. Иные из них переключаются на совершенно иной вид деятельности.
Если верить этой публикации в Facebook, одно вьетнамское кафе подрядило под майнинг больше полусотни видеокарт RTX 3080. Речь идёт о самых обычных моделях, без всяких модификаций, с подсветкой RGB. Интересно, где они взяли столько? В большинстве стран запасы карт RTX 3000 очень ограничены, и это продлится минимум до мая.
Смотрим, любуемся, завидуем.