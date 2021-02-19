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Quartz64: Новый микрокомпьютер с кучей интерфейсов, HDMI 2.0a, поддержкой NVMe

Quartz64 будет предлагаться в двух изданиях, A и B (Изображение: Pine64)
Quartz64 будет предлагаться в двух изданиях, A и B (Изображение: Pine64)
Эта плата от Pine64 призвана конкурировать с Raspberry Pi и использует процессор Rockchip RK3566
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
ARM гаджет Internet of Things (IoT)

На днях в компании Pine64 рассказали подробности о новых Quartz64. Эти компьютеры-на-плате (SBC) внешне напоминают собой ROCKPro64, но по производительности несколько уступают. Они построены на процессоре Rockchip архитектуры ARM и будут доступны в двух модификациях, Model A и Model B. Помимо популярных дистрибутивов Linux (Ubuntu, Debian, Arch, ....) для Quartz64 подойдут и другие ОС.

Основой Quartz64 служит Rockchip RK3566 (четыре ядра, встроенный видеопроцессор Mali G-52). Обе версии поддерживают загрузку с карт micro-SD и поставляются с 2, 4 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4. На официальной Wiki-странице Quartz64 можно найти чертежи и файлы для создания корпуса на 3D-принтере, подробные характеристики отдельных компонентов, варианты гарантированно совместимых дисплеев и другие интересности.

Model A Model B
Размер 133x80x19 мм 85x56x18.8 мм
Питание Фирм. гнездо, 12 В Фирм. гнездо, 5 В
PCIe PCIe без ограниничителя M.2, форма разъёма не указана (возможно, B+M)
Wi-Fi и BT - Встроены, AMPAK AP6256 (Wi-Fi 5, BT 5)
Камера CSI MIPI x4 (до 8 МП) CSI MIPI x2 (до 5 МП)
Дисплей eDP x4, до [email protected] + DSI MIPI x4 до 2560x1440 DSI MIPI x2 до 1920x1080
eMMC Опция, 16-128 ГБ Опция, 16-128 ГБ
SATA Да -
USB 2.0 или 3.0 4 штуки 2 штуки (?)
micro-SD Да, до 256 ГБ Да, до 256 ГБ
RJ-45 Ethernet Да, 10/100/1000, RTL8211 Да, 10/100/1000, RTL8211
Поддержка ОС Linux, BSD, Android Linux, BSD, Android

В зависимости от версии, A или B, на этот микрокомпьютер можно установить E-Ink экран или сенсорный экран. Параметры обеих версий что на Wiki-странице, что в развёрнутом посте на официальном сайте указаны не слишком-то очевидно, на не очень правильном английском, да ещё и местами противоречат друг другу, так что составленная нами таблица может содержать небольшие неточности. В одном месте указано 4 линии PCIe, в другом 2; в одном месте говорится о SATA второй ревизии, в другом - о третьей. Ревизия PCIe, поддерживаемая любой из плат, не указывается вовсе, но вряд ли это PCIe 4.0 или даже PCIe 3.0. С другой стороны, помимо самых обычных интерфейсов здесь предлагается много специфичных - UART, SPI, I2C, что понравится разработчикам самых разных проектов, от игрушек-машинок до серьёзных IoT-штуковин для, например, прогнозирования погоды.

С датой старта продаж и с ценами пока не ясно. Если навскидку, то в первые же недели после окончания китайского Нового Года, это конец февраля, и в пределах $29-99 в зависимости от версии и конфигурации.

Model A (Изображение: Pine64)
Model A (Изображение: Pine64)
Model A (Изображение: Pine64)
Model A (Изображение: Pine64)

Источник(и)

Pine64 (1) (2), CNX Software, Liliputing

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Alex Alderson, 2021-02-19 (Update: 2021-02-19)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 