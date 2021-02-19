Quartz64: Новый микрокомпьютер с кучей интерфейсов, HDMI 2.0a, поддержкой NVMe

Основой Quartz64 служит Rockchip RK3566 (четыре ядра, встроенный видеопроцессор Mali G-52). Обе версии поддерживают загрузку с карт micro-SD и поставляются с 2, 4 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4. На официальной Wiki-странице Quartz64 можно найти чертежи и файлы для создания корпуса на 3D-принтере, подробные характеристики отдельных компонентов, варианты гарантированно совместимых дисплеев и другие интересности.

Н а днях в компании Pine64 рассказали подробности о новых Quartz64. Эти компьютеры-на-плате (SBC) внешне напоминают собой ROCKPro64, но по производительности несколько уступают. Они построены на процессоре Rockchip архитектуры ARM и будут доступны в двух модификациях, Model A и Model B. Помимо популярных дистрибутивов Linux (Ubuntu, Debian, Arch, ....) для Quartz64 подойдут и другие ОС.

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В зависимости от версии, A или B, на этот микрокомпьютер можно установить E-Ink экран или сенсорный экран. Параметры обеих версий что на Wiki-странице, что в развёрнутом посте на официальном сайте указаны не слишком-то очевидно, на не очень правильном английском, да ещё и местами противоречат друг другу, так что составленная нами таблица может содержать небольшие неточности. В одном месте указано 4 линии PCIe, в другом 2; в одном месте говорится о SATA второй ревизии, в другом - о третьей. Ревизия PCIe, поддерживаемая любой из плат, не указывается вовсе, но вряд ли это PCIe 4.0 или даже PCIe 3.0. С другой стороны, помимо самых обычных интерфейсов здесь предлагается много специфичных - UART, SPI, I2C, что понравится разработчикам самых разных проектов, от игрушек-машинок до серьёзных IoT-штуковин для, например, прогнозирования погоды.

С датой старта продаж и с ценами пока не ясно. Если навскидку, то в первые же недели после окончания китайского Нового Года, это конец февраля, и в пределах $29-99 в зависимости от версии и конфигурации.