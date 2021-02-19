Quartz64: Новый микрокомпьютер с кучей интерфейсов, HDMI 2.0a, поддержкой NVMe
На днях в компании Pine64 рассказали подробности о новых Quartz64. Эти компьютеры-на-плате (SBC) внешне напоминают собой ROCKPro64, но по производительности несколько уступают. Они построены на процессоре Rockchip архитектуры ARM и будут доступны в двух модификациях, Model A и Model B. Помимо популярных дистрибутивов Linux (Ubuntu, Debian, Arch, ....) для Quartz64 подойдут и другие ОС.
Основой Quartz64 служит Rockchip RK3566 (четыре ядра, встроенный видеопроцессор Mali G-52). Обе версии поддерживают загрузку с карт micro-SD и поставляются с 2, 4 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4. На официальной Wiki-странице Quartz64 можно найти чертежи и файлы для создания корпуса на 3D-принтере, подробные характеристики отдельных компонентов, варианты гарантированно совместимых дисплеев и другие интересности.
|Model A
|Model B
|Размер
|133x80x19 мм
|85x56x18.8 мм
|Питание
|Фирм. гнездо, 12 В
|Фирм. гнездо, 5 В
|PCIe
|PCIe без ограниничителя
|M.2, форма разъёма не указана (возможно, B+M)
|Wi-Fi и BT
|-
|Встроены, AMPAK AP6256 (Wi-Fi 5, BT 5)
|Камера
|CSI MIPI x4 (до 8 МП)
|CSI MIPI x2 (до 5 МП)
|Дисплей
|eDP x4, до [email protected] + DSI MIPI x4 до 2560x1440
|DSI MIPI x2 до 1920x1080
|eMMC
|Опция, 16-128 ГБ
|Опция, 16-128 ГБ
|SATA
|Да
|-
|USB 2.0 или 3.0
|4 штуки
|2 штуки (?)
|micro-SD
|Да, до 256 ГБ
|Да, до 256 ГБ
|RJ-45 Ethernet
|Да, 10/100/1000, RTL8211
|Да, 10/100/1000, RTL8211
|Поддержка ОС
|Linux, BSD, Android
|Linux, BSD, Android
В зависимости от версии, A или B, на этот микрокомпьютер можно установить E-Ink экран или сенсорный экран. Параметры обеих версий что на Wiki-странице, что в развёрнутом посте на официальном сайте указаны не слишком-то очевидно, на не очень правильном английском, да ещё и местами противоречат друг другу, так что составленная нами таблица может содержать небольшие неточности. В одном месте указано 4 линии PCIe, в другом 2; в одном месте говорится о SATA второй ревизии, в другом - о третьей. Ревизия PCIe, поддерживаемая любой из плат, не указывается вовсе, но вряд ли это PCIe 4.0 или даже PCIe 3.0. С другой стороны, помимо самых обычных интерфейсов здесь предлагается много специфичных - UART, SPI, I2C, что понравится разработчикам самых разных проектов, от игрушек-машинок до серьёзных IoT-штуковин для, например, прогнозирования погоды.
С датой старта продаж и с ценами пока не ясно. Если навскидку, то в первые же недели после окончания китайского Нового Года, это конец февраля, и в пределах $29-99 в зависимости от версии и конфигурации.
Источник(и)
Pine64 (1) (2), CNX Software, Liliputing